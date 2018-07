Transaksi HBDI 2018 Bisa Mencapai Rp24 Triliun

Jakarta: Transaksi Hari Belanja Diskon Indonesia (HBDI)‎ sepanjang 2017 mencapai Rp20 triliun. Untuk tahun ini, pertumbuhannya diperkirakan akan mencapai kisaran 15-20 persen sehingga angka transaksi yang bisa didapat sekitar Rp23 triliun sampai Rp24 triliun.



‎Ketua Pelaksana HBDI 2018 Fetty Kwartati ‎mengatakan pertumbuhan transaksi perayaaan HBDI di tahun ini akan naik hingga 20 persen karena ada perayaan Asian Games 2018.



"Adanya Asian Games, kami optimistis dapat sokongan dari event itu. Target pertumbuhan 15-20 persen bila dibanding tahun lalu," ucap Fetty, ditemui di Gedung Kementerian Pariwisata, Jakarta, Senin, 30 Juli 2018.



Kenaikan, dia mengaku, juga akan disumbang oleh banyak perbaikan, khususnya informasi yang selalu gencar lewat social media (socmed). Tak lupa, komunikasi secara orang ke orang juga akan memberikan dampak yang besar bagi transaksi HBDI di tahun ini.



"Mudah-mudahan berjalan lancar seperti tahun lalu. Harus ada transformasi ke online, gunakan aplikasi atau social media. Tidak hanya fisik, tapi lebih ke elektronik. Gaungnya akan lebih, akhirnya juga akan meningkatkan transaksi penjualan," jelas dia.



‎Kemudian, ‎bilang dia, perayaan HBDI juga sejalan dengan pelaksanaan Jakarta Great Sale maupun event belanja di tiap daerah. "Maka ini akan semakin marak, seluruh Provinsi akan melakukan HBDI secara serentak," terang dia.



Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya mengaku event HBDI akan dibuka pada 8 Agustus 2018 di Benteng Kuto Besak, Palembang, Sumatera Selatan. Sekaligus menyambut HUT RI ke-73. Banyak diskon yang diberikan, antara lain diskon 73 persen all items dan selected items, diskon tambaha 17 persen + 8 persen, dan dikson 73 persen untuk KTP 73 tahun.



"Lalu, ada hanya bayar 73 persen minimal transaksi senilai tertentu, clearence sale up to 73 persen, dan masih banyak lagi," ungkap dia.



Arief juga mendukung pelaksanaan HBDI online di era digital saat ini. Sebab, sebagai pengusaha harus mampu membuat keputusan untuk bertahan dan sukses di era transformasi digital. "Artinya, kita harus siap bertransformasi. HBDI online harus menjadi bagian dari ajang tahunan ini," jelas Arief.



Bukan hanya sebatas itu, dia pun mendukung pelaksanaan tax refund dalam HBDI di tahun ini. Karena, ‎peraturan yang mendukung wisata belanja perlu disesuaikan, agar bisa bersaing di regional dan global, seperti tax refund.

(SAW)