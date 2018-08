Implementasi Tata Kelola BTN Terus Dievaluasi

Jakarta: Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) atau BTN R Mahelan Prabantariksoata mengatakan tata kelola di BTN merupakan satu program integrated GRC yang harus dilakukan mulai dari level atas sampai bawah dan itu implementasinya terus dievaluasi.



"Implementasi GCG tersebut kami bungkus dengan transformasi yang mencakup infrastruktur, people, dan bisnis," kata Mahelan, usai menerima penghargaan Anugerah BUMN 2018, di Jakarta, seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 11 Agustus 2018.

BTN meraih peringkat pertama untuk kategori The Best GCG atau Tata Kelola Perusahaan Terbaik BUMN Terbuka dalam ajang Anugerah BUMN 2018. BTN dinilai berhasil menjalankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan melebihi BUMN terbuka lainnya.



Selain menyabet The Best GCG, dalam ajang tersebut BTN juga meraih penghargaan Pengembangan Talenta Terbaik dan The Best CEO untuk kategori Driving Execution. "Penghargaan ini membuktikan bahwa proses transformasi yang kami lakukan berhasil. Ini menjadi pemicu semua jajaran BTN baik karyawan dan manajemen untuk bekerja lebih baik lagi," ujar dia.



Menurut Mahelan infrastruktur yang dibenahi salah satunya adalah tata kelola bagaimana sebuah perusahaan berjalan dengan baik dan bertransformasi secara cepat serta berkembang menjadi lebih luas. Dari sisi tata kelola governance, yang BTN lakukan adalah bagaimana ketentuan-ketentuan itu dibenahi kembali, kemudian yang sudah diatur harus diimplementasikan.



"Khusus untuk GCG yang dari tataran atas sampai bawah itu BTN sudah mendapatkan evalusi Rangking Asean. Di Indonesia, BTN saat ini masuk rangking ketiga dengan nilai lebih dari 105. Ini peluang GCG Bank BTN masuk ke dalam TOP 50 Company in ASEAN yang diikuti oleh enam negara, di mana tiap negara itu ada 100 perusahaan terbuka yang ikut," pungkas Mahelan.





(ABD)