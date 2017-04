Pengusaha Kesulitan untuk Izin Berinvestasi di Daerah

Metrotvnews.com, Jakarta: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut jika proses pemangkasan izin investasi sudah lebih baik. Sayangnya masih ada satu yang sering menjadi kendala yaitu ketidakkompakan penetapan peraturan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.



Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan masih banyaknya aturan yang membuat izin berinvestasi masih ruwet. Bahkan ada kementerian atau lembaga yang justru menambah aturan baru bukannya mengurangi aturan agar lebih sederhana.

"Kami kalau dari pengusaha masalahnya lebih banyak diharmonisasi peraturan di antara pusat dan daerah. Untuk kita investasi dan investor luar investasi. Karena begitu masuk ke Indonesia banyak peraturan daerah yang banyak menghambat, itu yang jadi kendala," kata Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani, di Museum BI, Jakarta Barat, Rabu malam 5 April 2017.Dirinya menambahkan, selama ini apa yang diminta Presiden Jokowi telah dijalankan dengan baik oleh para menteri. Namun perizinan investasi di daerah yang masih belum sejalan dengan pemerintah pusat menjadi salah satu alasan yang menyulitkan."Karena dari Pak Presiden itu harus terus dipermudah dan ada sasarannya. Menurut saya yang susah itu di daerah tadi. Karena kalau kita bikin pabrik kan bukan di Jakarta," jelas dia.Saat ini, Kadin menilai jika pemerintah telah banyak melakukan reformasi untuk memudahkan berinvestasi di dalam negeri. Ini dibuktikan dengan reformasi yang dilakukan di bidang bea cukai, perpajakan, hingga tata niaga."Jadi ya menurut saya kita heading on the right direction ya, tapi how fast itu berjalan. Menurut saya kalau Pak Presiden jelas arahannya maka kementerian akan ke situ kok, cuma berapa lama itu saja," pungkasnya.(ABD)