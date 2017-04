Menghadapi Puasa, Mendag Tinjau Gudang Daging Beku di Bekasi

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita meninjau salah satu gudang daging beku milik PT Dua Putra Perkasa Pratama di Bekasi. Kunjungan tersebut guna memastikan stok daging beku mencukupi selama Ramadan.



Setiba di lokasi, Enggar memasuki gudang minus 22 derajat bersama Direktur PT DPPP Suharjito. Enggar mendapati sejumlah pekerja yang sibuk memindahkan daging ke kontainer.

Mendag Enggartiasto Lukita meninjau salah satu gudang daging beku milik PT Dua Putra Perkasa Pratama. (FOTO: MTVN/Desi)

"Hari ini kita meninjau stok daging terutama daging sapi dan kerbau untuk menghadapi puasa dan lebaran," ucap Enggar di PT DPPP, Rawa Lumbu, Jakarta, Jumat 28 April 2017.Enggar mengaku, PT DPPP memiliki gudang dengan kapasitas 20.000 ton daging beku. Sementara perputaran daging beku per bulannya sebanyak 3000 ton. Ia pun tak khawatir dengan permintaan tren daging pasalnya Bulog sudah menyetok 38.000 ton daging beku."Pak Suharjito ini menjamin saya siap melayani 24 jam apa benar atau tidak tadi kita saksikan stok daging cukup dan lebih dari cukup perputaranmya normal 3.000 sampai 5.000 ton per bulan," tuturnya.Enggar pun menjamin distributor daging beku akan menjual harga di bahwa Rp80.000 ke pedagang pasar. Dengan ketersediaan stok daging beku, Mendag meyakini tak ada spekulan yang berani bermain harga."Kita akan masuk ke pasar bersama bulog untuk melakukan operasi pasar kita tak akan membunuh pedagang yang jual Rp80 ribu per kilogram karena kita jual di bawah," tandas dia.Selain ke distributor daging beku, tempat kedua yang akan dikunjungi oleh Mendag adalah pabrik minyak goreng di Pulogadung. Kunjungan ini memastikan pasokan minyak agar bisa mencukupi hingga Lebaran mendatang.(AHL)