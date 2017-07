Aksi Jual Asing Mengombang-ambingkan Gerak IHSG

Metrotvnews.com, Jakarta: Sepanjang tahun ini, investor asing sempat tercatat melakukan aksi beli bersih (net buy) hingga Rp20 triliun. Banyaknya aksi jual hingga Rp11 triliun, kini porsi net buy asing terdilusi menjadi Rp9 triliun.



Analis Investa Saran Mandiri Hans Kwee mengungkapkan, maraknya aksi jual yang dilakukan karena banyak investor asing yang memindahkan investasinya ke surat utang (bond). Keadaan itu berdampak besar bagi gerak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang saat ini sedang berfluktuatif.

"Sebab, komposisi kepemilikan asing pada portofolio efek bersifat ekuitas lebih dari 50 persen. Indeks akan rebound kalau aksi jual asing mulai mereda," tutur Hans, ditemui di Gedung BEI, SCBD Sudirman, Jakarta, Jumat 21 Juli 2017.Aksi jual yang dilakukan asing, menurut dia, karena mereka (investor) beranggapan banyak ketidakpastian yang terjadi saat ini. Makanya, mereka melakukan aksi profit taking, yang akhirnya menghantam indeks."Memang pelaku pasar asing lebih 50 persen menguasai pasar, tapi investor lokal tidak kalah juga dengan asing. Karena kebanyakan investor kita mengekor dengan asing, maka dampaknya sangat berpengaruh kepada IHSG, ketika asing melakukan profit taking," papar Hans.Ketidakpastian tersebut, lanjut Hans, datang dari dalam maupun luar negeri. Tapi, paling dominan yang berpengaruh dari luar negeri. Sebagai contoh, investor dari luar terus menyikapi kondisi politik dan ekonomi yang ada di Amerika Serikat (AS)."Pasar mulai pesimistis dengan kebijakan Presiden AS Donald Trump itu yang jadi masalah, sehingga berdampak kepada pasar kita," jelas Hans.Bukan hanya itu, Hans menyebutkan, bank sentral AS (The Fed) yang diproyeksikan mengerek kembali suku bunga acuannya di akhir tahun ini juga akan mempengaruhi gerak IHSG. "The Fed berpengaruh, Donald Trump setiap kebijakannya juga berpengaruh bagi indeks, salah satunya undang-undang kesehatan yang datang dari Trump, itu juga terus dikawal pasar," pungkas Hans.(AHL)