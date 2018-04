BFI Finance Perluas Bisnis ke Fintech dan Syariah

Jakarta: PT BFl Finance lndonesia Tbk berupaya memperluas bisnis mereka tidak hanya menyalurkan pembiayaan seperti sekarang ini. Salah satu bisnis yang diminati oleh perseroan adalah bisnis keuangan berbasis teknologi atau financial technology (fintech).



"Terkait anak usaha fintech tersebut nanti kami akan mulai mengembangkan di bidang teknologi informasi agar bisa tetap tumbuh secara sehat," kata Direktur Keuangan BFI Finance Sudjono di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Pusat, Selasa, 17 April 2018.

Dirinya menambahkan, dana yang disiapkan untuk perusahaan pembiayaan berbasis digital ini sebesar Rp2,5 miliar dari kas perusahaan. Dengan sumber pendanaan sepenuhnya dari BFI Finance, maka fintech yang dibentuk bukan berbasis Peer to Peer (P2P) lending.



"Saat ini masalahnya izin dari OJK belum dikeluarkan, sehingga kita belum bisa beroperasi. Hal tersebut dikarenakan tarik ulur antara direktorat OJK terkait pembiayaan dan juga direktorat Financial Technology (Fintech) sehingga perizinan masih belum keluar," jelas dia.



Menurut dia, pemisahan usaha fintech untuk menghindari konflik kepentingan meski fokus bisnisnya masih sama. Hanya saja usaha fintech dinilai akan lebih mudah menjangkau masyarakat karena banyak masyarakat mulai memanfaatkan teknologi meski tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.



Tak hanya fintech, BFI Finance juga akan mengembangkan pembiayaan syariah melihat pangsa pasar yang begitu besar. Bahkan jika memungkinkan maka bisnis pembiayaan syariah juga akan memanfaatkan teknologi untuk memperluas pangsa pasarnya.



"Saat ini izinnya sudah ada murabaha dan ijarah. Kita juga pembiayaan di wisata halal seperti umroh dan lain-lainnya. Kita konsultasi ke Dewan Pengawas Syariah (DPS), supaya produk qualify dengan prinsip syariah tapi tetap bisa di-mantain risikonya," pungkasnya.





(SAW)