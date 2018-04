BCA Perluas Penggunaan VIRA

Jakarta: PT Bank Central Asia Tbk (BCA) memperluas penggunaan Virtual Assistant Chat Banking BCA (VIRA). Setelah dapat diakses di LINE, Facebook Messenger dan Kaskus Chat, kini VIRA hadir di platform Asisten Google sehingga pengguna Asisten Google dapat mengetahui informasi dan promosi seputar BCA melalui VIRA.



Direktur BCA Santoso mengatakan Indonesia boleh dibilang merupakan masyarakat dengan pengguna sosial media aktif di dunia, bahkan tertinggi untuk jumlah pengguna mobile, dan aplikasi chatting menjadi aplikasi andalan dalam berkomunikasi.

"Terlebih di 'zaman now' ini, selain aplikasi chatting, inovasi berupa asisten virtual menjadi suatu kebutuhan tersendiri. Hadirnya VIRA di platform Asisten Google ini merupakan persembahan kami untuk semakin memudahkan masyarakat dalam melakukan pencarian informasi serta promosi seputar BCA," ujar dia dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu, 4 April 2018.



Untuk tahap awal, pengguna dapat mengakses berbagai informasi promo terkini dan lokasi ATM BCA terdekat pada VIRA di Asisten Google. Untuk mengakses Asisten Google, setel bahasa di perangkat ke Bahasa Indonesia dan update aplikasi Google Penelusuran ke versi terbaru.



Lalu untuk tersambung dengan VIRA, pengguna hanya perlu mengetik atau memberikan perintah berupa suara yaitu "Ok Google. Bicara dengan Bank BCA" lalu Asisten Google akan secara otomatis menyambungkan atau mengarahkan pengguna untuk berkomunikasi langsung dengan VIRA. Setelah tersambung dengan VIRA, selanjutnya pengguna dapat chatting atau kembali memberikan perintah berupa suara, bisa juga dengan memilih dari menu yang sudah tersedia, atau dengan mengetikkan keyword yang lebih spesifik.



"Pastinya pengembangan ini bukan menjadi inovasi yang terakhir dari BCA. Sejalan dengan kebutuhan nasabah dan masyarakat Indonesia yang terus berkembang, tentunya ini menjadikan BCA sebagai bank yang berkomitmen untuk menjalankan inovasi dalam semua aspek terutama dalam solusi layanan yang kami hadirkan," jelas dia.



VIRA adalah sebuah layanan perbankan berbasis aplikasi chatting (virtual assistant) untuk membantu mengetahui informasi dan promosi seputar BCA serta informasi terkait transaksi perbankan dengan jumlah pengguna yang aktif mengakses VIRA sampai 28 Februari 2018, sudah mencapai lebih dari 662 ribu pengguna.



Cara menggunakannya juga cukup mudah, hanya dengan menambahkan akun resmi (official account) "Bank BCA", di LINE, Facebook Messenger, Kaskus Chat, dan memberikan input suara "Ok Google, Bicara dengan Bank BCA" pada Asisten Google. Selanjutnya pengguna dapat mulai masuk ke menu chat.





