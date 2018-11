Negara Lain Tiru kebijakan Jokowi Permudah Kemudahan Berusaha

Jakarta: Sejumlah negara disebut meniru kebijakan Presiden Joko Widodo dalam menaikkan peringkat Ease of Doing Business (EoDB) atau kemudahan Berusaha. Bahkan, strategi Jokowi empat tahun lalu tersebut berhasil menyalip rangking EoDB negara tetangga.



Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan beberapa negara secara mendadak gencar meningkatkan rangking EoDB mereka dengan melakukan reformasi besar-besaran di berbagai sektor.

"Mereka tiba-tiba gencar meningkatkan masing-masing peringkat sehingga kita tersusul, skor kita naik tapi peringkat turun karena mereka lebih jor-joran," ujarnya dalam jumpa pers di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis, 1 November 2018.



Lembong mencontohkan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan dalam sebuah konferensi ekonomi Saudi Arabia bahkan menggagas strategi untuk menaikkan peringkat EoDB. Hal tersebut mengingatkan Lembong pada gagasan Jokowi empat tahun lalu.



"PM Pakistan yang baru bilang yang harus diutamakan pertama iklim investasi, pelayanan terpadu satu pintu, kemudian akan dongkrak EoDB, persis seperti pak Jokowi empat tahun lalu," tambahnya.



Karenanya, persaingan sengit ini menjadi kendala bagi Indonesia untuk meraih target di angka 40. Untuk itu, dibutuhkan program reformasi yang lebih fundamental dan radikal guna mendongkrak skor Distance to Frontier (DTF) maupun indeks EoDB.



"Saya takutnya kita agak mentok sehingga reformasi harus dirombak. Tidak lagi kutak kutik prosedur atau optimalisasi sistem, tetapi harus rombak sistem," kata dia.



Adapun posisi Indonesia pada laporan Doing Business 2019 mengalami penurunan satu peringkat dari 72 menjadi 73. Pada 2014, Indonesia berada pada peringkat 114, naik pada peringkat 109 pada 2016, lalu menjadi peringkat 91 pada 2017, kemudian peringkat 72 pada 2018.









(SAW)