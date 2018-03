Dody Ditanya Perihal Nilai Tukar Rupiah dan Utang Luar Negeri

Jakarta: Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo menjawab kurang lebih 25 pertanyaan dari 13 anggota DPR Komisi XI. Pertanyaan tersebut terkait kebijakan Dody untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat.



Anggota Komisi XI Fraksi PDIP Agung Ray bertanya mengenai strategi untuk meredam nilai tukar rupiah yang diprediksi akan terus melemah. "Gonjang-ganjing nilai tukar rupiah, ada prediksi akan capai angka Rp14.000. Apa strategi dan langkah-langkah untuk meredam?" tanya Agung, saat fit and proper test calon deputi gubernur BI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 27 Maret 2018.

Pertanyaan serupa juga disampaikan oleh anggota Komisi XI lainnya Herry Gunawan dari Fraksi Gerindra yang menyatakan nilai tukar rupiah bisa jadi beban fiskal pemerintah. Kemudian, Anggota Komisi XI Fraksi PPP Nurhayati menanyakan hal yang sama terkait stabilitas nilai tukar rupiah.



"Tentang nilai tukar rupiah, kekhawatiran bisa di angka Rp15.000 per USD apa saran konkrit Bapak kepada Gubernur BI atau kepada Menteri Keuangan untuk stabilkan nilai rupiah ini?" ujar Nurhayati.



Menanggapi hal ini, Dody menyatakan nilai tukar rupiah yang kini berada di level Rp13.800 per USD sudah terlalu tinggi atau mahal bagi fundamental Indonesia. "Sudah pasti Rp13.800 per USD itu terlampau tinggi atau mahal untuk kita. Kita tidak di level itu," jawab Dody.



Dia pun memaparkan pelemahan mata uang rupiah karena faktor eksternal, khususnya kondisi ekonomi AS yang berdampak pada ekonomi regional. Likuiditas valuta asing (valas) yang ada di Indonesia pun, kata dia, menjadi tantangan untuk mengatasi ini.



Selain itu likukuditas menjadi tugas rumah yang melihat kondisi suplai serta demand valas. Hal tersebut dapat dilihat ekspor dan impor valas berada di posisi minus."Demand valas lebih tinggi dari pada suplai dan nilai tukar kita cenderung lemah," jelas dia.



Kendati demikian, Indonesia masih diuntungkan dengan pasar keuangan yang membaik. "Kita diuntungkan pasar keuangan baik dan aliran valas bentuknya portofolio investment dan fundamental ekspor impor naik," ujarnya.



Utang Luar Negeri



Selain itu beberapa anggota juga menanyakan terkait Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia yang kini tembus Rp4.000 triliun. Terkait hal ini, Dody mengatakan Indonesia masih akan terus membutuhkan ULN sehingga utang dipastikan akan terus bertambah.



Ia menambahkan lima tahun ke depan level ULN dapat naik dari sisi saving dibandingkan investasi yang masih rendah.



"Kita akan masih mengalami kebutuhan ULN, komposisi utang relatif tidak lihat secara level untuk utang terhadap PDB. Rasio posisi utang luar negeri kita 34 persen terhadap PDB, ini sudah turun dari sebelumnya kita pernah 36 persen terhadap PDB," paparnya.



Dia pun menyatakan, saat ini ULN jangka panjang mencapai 85 persen sedangkan 15 persen merupakan jangka pendek. Menurutnya, ULN Indonesia akan tetap terjaga kedepannya. Capaian ini bisa diraih dengan berkoodinasi pada pemerintah dan lembaga terkait lainnya.



"85 persen utang kita itu jangka panjang. Sehingga yang dikhawatirkan jangka pendek yang 15 persen," ujarnya.





(SAW)