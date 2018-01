Harga Tbs Kaltim Januari Turun Rp160,7/Kg

Samarinda: Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Timur pada Januari 2018 rata-rata mengalami penurunan Rp160,7 per kilogram (kg), dari seharga Rp1.697,76 per kg pada Desember 2017 menjadi rata-rata Rp1.697,76 per kg.



"Penetapan harga TBS kelapa sawit untuk periode Januari 2018 ini berdasarkan hasil keputusan rapat tim penetapan harga TBS pada Jumat (5/1) yang dilakukan di Balikpapan," ujar Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim Ujang Rachmad di Samarinda dikutip dari Antara, Minggu, 7 Januari 2018.

Penurunan harga TBS di awal tahun ini diharapkan tidak membuat kendur semangat para petani sawit dalam memelihara perkebunan rakyat, karena fluktuasi harga komoditas hasil pertanian sudah lumrah terjadi. Namun diharapkan ke depan harga TBS akan kembali naik.



Sedangkan rincian harga TBS pada Januari yang dipanen dari pohon kelapa sawit per usia tanam adalah dari umur tiga tahun ditetapkan seharga Rp1.417,86 per kg, turun dibandingkan bulan sebelumnya yang seharga Rp1.566,14 per kg.



Didampingi Ketua Tim Pelaksana Penetapan Harga TBS Kaltim Mohammad Yusuf, Rachmad melanjutkan bahwa untuk TBS umur empat tahun harganya menjadi Rp1.511,02 per kg atau menurun ketimbang Desember yang seharga Rp1.669,40 per kg, umur lima tahun ditetapkan Rp1.521,08 per kg atau menurun ketimbang bulan sebelumnya yang tercatat Rp1.680,20 per kg.



Untuk TBS yang dipanen dari pohon umur enam tahun ditetapkan seharga Rp1.537,69 per kg pada Januari, menurun ketimbang bulan sebelumnya yang seharga Rp1.698,47 per kg, umur tujuh tahun Rp1.547,16 per kg atau turun ketimbang sebelumnya yang seharga Rp1.708,86 per kg.



Selanjutnya adalah salah TBS hasil panen dari pohon umur delapan tahun yang pada Desember 2017 seharga Rp1.721,59 per kg, turun menjadi Rp1.558,64 per kg, umur sembilan tahun dari Rp1.758,42 per kg turun menjadi Rp1.592,22 per kg.



Kemudian TBS yang dipanen dari pohon kelapa sawit umur 10 tahun ke atas yang semula seharga Rp1.779,02 per kg pada Desember 2017, ditetapkan turun menjadi Rp1.610,85 per kg pada Januari 2018.



"Penetapan harga TBS yang menurun pada Januari ini karena pengaruh harga produk turunan kelapa sawit di pasar global yang juga menurun, seperti harga crude palm oil (CPO) yang pada November masih Rp8.088,15 per kg, turun menjadi Rp7.600,30 per kg pada Desember," pungkas Rachmad.





(SAW)