Awali Pekan, Emas Antam Stabil di Rp635 Ribu/Gram

Jakarta: Harga emas milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada perdagangan Senin atau di awal pekan terlihat stabil dibandingkan dengan perdagangan di akhir pekan lalu. Hari ini, harga emas berada di posisi Rp635 ribu per gram dan harga pembelian kembali berada di posisi Rp563 ribu per gram.



Mengutip laman Logam Mulia milik Antam, Senin, 22 Januari 2018, pembelian emas dengan ukuran 10 gram yang dijual di Gedung Antam, harganya yaitu Rp598,3 ribu per gram atau setara dengan Rp5,98 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 25 gram, harganya yaitu Rp594,2 ribu per gram atau setara dengan Rp14,85 juta.

Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 50 gram, harganya dibanderol Rp592,04 ribu per gram atau setara dengan Rp29,60 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 100 gram, harganya Rp590,76 ribu per gram atau setara dengan Rp59,07 juta.



Sementara emas ukuran terbesar mendapatkan harga lebih murah. Untuk pembelian emas dengan ukuran sebesar 500 gram, harganya yaitu Rp588,99 ribu per gram atau setara dengan Rp294,49 juta. "Harga dan ketersediaan stok bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan," tulis manajemen dalam situs resmi Logam Mulia Antam.







Adapun harga dan ketersediaan stok bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Harga emas di PT Pos Indonesia mengacu pada harga Butik Emas LM terdekat. Harga emas batangan sudah termasuk PPh 22 di 0,9 persen. Sertakan NPWP untuk memperoleh potongan pajak lebih rendah (0,45 persen).



Di sisi lain, saham berjangka jatuh pada Minggu waktu setempat (Senin WIB) karena Pemerintah Amerika Serikat (AS) tetap ditutup. Pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump resmi ditutup setelah kubu Partai Demokrat dan Republik gagal mencapai kesepakatan anggaran federal, Sabtu 20 Januari 2018.



Indeks rata-rata Dow Jones industrial berjangka turun 32 poin dan sempat turun sebanyak 101 poin. Sedangkan S&P 500 dan Nasdaq 100 berjangka turun masing-masing tiga poin dan lima poin. Gedung Putih dengan cepat menyalahkan Demokrat setelah penutupan dimulai. Sekretaris Pers Gedung Putih Sarah Sanders mengatakan ini adalah perilaku pecundang.









(ABD)