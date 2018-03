Ekspor Indonesia ke AS Merosot di Februari

Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat (AS) mengalami penurunan yang cukup signifikan pada Februari 2018.



Kepala BPS Suhariyanto mengatakan secara total nilai ekspor Indonesia turun 12,93 persen dibanding bulan sebelumnya dari USD1,57 miliar menjadi USD1,37 miliar. "Untuk nonmigasnya turun 16,52 persen dari USD1,54 miliar menjadi USD1,28 miliar," kata Suhariyanto di kantor pusat BPS, Jakarta Pusat, Kamis, 15 Maret 2018.

Suhariyanto mengatakan penurunan ekspor ini tak berkaitan dengan kebijakan proteksionisme Presiden AS Donald Trump yang menaikkan bea masuk untuk baja dan aluminium masing-masing menjadi 25 persen dan 10 persen.



Adapun komoditas nonmigas yang mengalami penurunan cukup tinggi yakni lemak minyak hewan nabati. Disusul pakaian jadi bukan rajutan dan alas kaki. Jika dibandingkan dengan data Februari tahun lalu ekspor komoditas nonmigas turun 2,0031 persen. Pada Februari 2018 nilai ekspor Indonesia ke AS sebesar USD1,39 miliar.



Penurunan ini dipicu oleh ekspor nonmigas turun 5,02 persen dengan nilai ekspor di bulan yang sama tahun lalu USD1,35 miliar.



Selain ke AS, penurunan ekspor juga terjadi ke negara India sebesar 15,3 persen serta Jepang 8,6 persen. Peningkatan ekspor terjadi ke beberapa negara seperti Tiongkok 7,5 persen, Filipina sebesar 14 persen, dan Spanyol 44,3 persen.



Adapun sepanjang Februari dengan nilai ekspor sebesar USD12,10 miliar, masih didominasi oleh pangsa pasar ke Tiongkok USD3,98 miliar atau porsinya 15,36 persen, AS sebesar USD2,83 miliar dengan porsi 10,91 persen dan Jepang USD2,65 miliar atau 10,22 persen.





(SAW)