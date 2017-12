Tekanan Inflasi Jelang Natal dan Tahun Baru

Capaian inflasi inti di November 2017 merupakan yang terendah sejak November 2017. Tercatat inflasi inti 0,13 persen month to mont…

Rabu, 29 Nov 2017 19:44

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memperkirakan laju inflasi sepanjang 2018 akan mencapai 3,25 persen, le…