BRI Terus Dorong Kenaikan Transaksi Lewat EDC

Jakarta: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berusaha untuk meningkatkan jumlah volume transaksi melalui Electronic Data Capture (EDC). BRI pun terus menjual mesin EDC untuk melayani konsumen.



"Peningkatan transaksi di EDC Bank BRI semakin meningkat dari tahun ke tahun, hal ini dapat dilihat dari lonjakan kenaikan sales volume EDC Bank BRI Year on Year (YoY) dari tahun 2016 ke 2017 yang mencapai 51,8 persen," ujar Handayani di Jakarta, Senin, 12 Maret 2018.

Dia pun menjelaskan hingga akhir 2017, EDC BRI yang tersebar di seluruh Indonesia mencapai 302.921 mesin. Dari jumlah tersebut 138 ribu mesin merupakan EDC merchant.



Dukungan jaringan e-channel yang luas ini kian memanjakan pengguna 66,4 juta produk Kartu BRI (56,2 juta Kartu Debit BRI, 1,4 Juta Kartu Kredit BRI dan pengguna 8,8 Juta Kartu Brizzi) untuk bertransaksi serta mendapatkan promo-promo menarik dari BRI.



Selain itu, BRI juga senantiasa memberikan promo yang menarik bagi nasabah dan memberikan apresiasi kepada merchant melalui program Merchant Competition Rewads 2018, yang terdiri dari Sales Volume Appreciation serta Giro Appreciation. Dengan segudang manfaat yang ditawarkan.



Bank Rakyat Indonesia sebelumnya mencanangkan dukungan untuk transaksi cashless/nontunai. Hal tersebut dilakukan dengan mengandeng merchant-merchant ternama.



Kerja sama tersebut telah terjalin melalui penandatanganan program kerja yang akan berjalan di tahun 2018 dalam acara yang bertajuk 'Merchant Signing Ceremony, One Bank With Many Benefits'.







(SAW)