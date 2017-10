Isi Ulang e-Money Bank Mandiri Tetap Gratis

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Bank Mandiri (Persero) mengaku tetap mengratiskan biaya isi ulang (top up) uang elektronik mereka yaitu E-Money. Bebas biaya ditetapkan untuk top up E-Money di berbagai infrastruktur yang milik oleh Bank Mandiri.



Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri, Rohan Hafas mengatakan, top up E-Money bisa menggunakan ATM, EDC, maupun smartphone dengan sistem Near Field Communication (NFC). Bukan hanya itu, gratis top up E-Money juga berlaku di ATM Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

"Untuk top up di infrastruktur kita ataupun di ATM Link Himbara itu gratis. Untuk yang tidak free hanya di ritel atau di luar Bank Mandiri," kata dia ditemui di Gedung Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin 9 Oktober 2017.



Dirinya menambahkan, biasanya biaya yang dikenakan untuk isi ulang E-Money di ritel adalah sebesar Rp1.000 setiap kali top up. Namun begitu dirinya menilai wajar jika para peritel mengenakan biaya karena layanan top up E-Money sebenarnya bukan kewajiban mereka.



"Karena orang ke toko ritel bawa tunai, bukan dari rekening dikasih kasir kayak beli pulsa. Tunainya ini kan punya manajemen, mereka harus kumpulin. Dia bawa ke bank setor, nah itu fee-nya untuk toko," jelas dia.



Sementara itu, bagi masyarakat yang akan mengisi ulang di luar layanan Bank Mandiri maupun Himbara tetap akan dikenakan biaya. Hal ini sebagaimana aturan Bank Indonesia (BI) yang memperbolehkan pengenaan biaya di luar fasilitas bank penerbit uang elektronik (off us).



"Kalau di luar link, ya kalau nasabah swasta top up e-money di ATM mandiri, dia enggak punya rekening mandiri dan dia kena, ya logis lah ya, kalau dia nasabah mandiri lalu top up di mandiri atau link dia free," pungkasnya.







(SAW)