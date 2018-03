Bulog Sumut Serap 800 Ton Beras Petani

Medan: Realisasi penyerapan beras petani oleh Perum Bulog Sumatera Utara mencapai 800 ton dari target sepanjang 2018 sebanyak 20.000 ton. Penyerapan beras petani itu dilakukan Bulog untuk mendukung ketersediaan bahan pangan utama secara nasional, termasuk mengejar target mandiri dalam memenuhi kebutuhan bahan pangan lokal.



"Penyerapan beras petani oleh Bulog terus bertambah. Targetnya hingga Juni sudah bisa mencapai 10.000-15.000 ton dari target 2018 yang sebanyak 20.000 ton," ujar Kepala Bulog Sumut Benhur Ngkaimi, seperti dikutip dari Antara, di Medan, Sabtu, 10 Maret 2018.

Menurut Benhur Ngkaimi awal pembelian beras lokal tersebut sudah dimulai pada 4 Januari dengan jumlah sebanyak 2,4 ton. "Pembelian beras lokal di Sumut itu tercatat yang pertama kali secara nasional di 2018 dan Bulog Sumut berharap bisa merealisasikan 100 persen target penyerapan bahan pokok itu," tuturnya.



Dengan jumlah pembelian sebanyak 800 ton itu, Sumut sudah masuk dalam lima besar penyerapan beras dalam negeri dan tercatat pembelian tertinggi di Sumut selama 10 tahun terakhir. Diharapkan kondisi seperti ini bisa terus berlanjut di masa mendatang.



"Bulog yakin bisa memenuhi target pembelian baik dengan mengacu pada harga pembelian pemerintah yang ditetapkan sebesar Rp7.300 per kg atau dengan harga komersial atau lebih tinggi dari HPP," tukasnya.



Untuk beras Public Service Obligation (PSO), Bulog membeli sesuai harga HPP atau hingga Rp8.700 per kg dan untuk beras komersial Rp10.000-an per kg dari harga eceran tertinggi untuk beras jenis premium Rp13.300 per kg.





(ABD)