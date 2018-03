Harga Emas Antam 'Bersinar' Rp3.000/Gram

Jakarta: Pergerakan harga emas milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terpantau menguat tipis pada perdagangan Senin pagi ini. Stabilnya harga emas ini mengikuti harga emas dunia yang menguat.



Mengutip laman Logam Mulia Antam, Senin, 12 Maret 2018, harga emas tercatat menguat ke level Rp653 ribu per gram dibandingkan sehari sebelumnya. Harga emas tercatat naik Rp3.000 per gram dibandingkan sebelumnya di Rp650 ribu per gram.

Senada, harga pembelian kembali (buy back) emas terpantau berada di Rp577 ribu per gram atau naik Rp3.000 per gram dibandingkan perdagangan pekan sebelumnya.



"Harga dan ketersediaan stok bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan," tulis manajemen dalam situs resmi Logam Mulia Antam.



Adapun harga dan ketersediaan stok bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Harga emas di PT Pos Indonesia mengacu pada harga Butik Emas LM terdekat.



Harga emas batangan sudah termasuk PPh 22 di 0,9 persen. Sertakan NPWP untuk memperoleh potongan pajak lebih rendah (0,45 persen).



Sebelumnya harga kontrak emas berjangka di divisi Comex OMEX New York Mercantile Exchange naik pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB). Hal itu terjadi karena nilai tukar dolar Amerika Serikat (USD) melemah menyusul data ketenagakerjaan bulanan pemerintah yang positif.



Mengutip Antara, Sabtu, 10 Maret 2018, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April naik USD2,3 atau 0,17 persen, menjadi ditutup pada USD1.324,0 per ons. Gambaran terbaru dari pasar tenaga kerja AS menunjukkan pertumbuhan lapangan kerja yang kuat dan tingkat partisipasi yang lebih tinggi, dengan menambahkan 313 ribu pekerjaan baru pada Februari 2018.



Sumber: Logam Mulia





(AHL)