Hari Ini, Tiket Kereta Bandara Ditetapkan Rp70 Ribu

Jakarta: Waktu promosi Kereta Api (KA) Bandara Soekarno-Hatta telah selesai. Saat ini, tiket kereta tidak lagi ditetapkan sebesar Rp30 ribu per tiket melainkan sebesar Rp70 ribu per tiket.



Ketika membeli tiket KA Bandara Soekarno-Hatta tersebut, tim Medcom.id membayar dengan harga baru. Salah satu petugas membenarkan bahwa tarif Rp70 ribu per tiket ini mulai diterapkan pada 2 Januari 2018.

"Iya sudah Rp70 ribu per hari ini. Masa promo sampai 1 Januari saja," kata petugas tersebut, di Stasiun Sudirman Baru (BNI City), Jakarta, Selasa 2 Januari 2018.



Sebelumnya pada 26 Desember 2017 sampai 1 Januari 2018, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), dan PT Railink sepakat untuk menetapkan tarif promosi KA Bandara Soekarno-Hatta sebesar Rp30 ribu.







"KA Bandara Soekarno-Hatta telah bisa digunakan oleh masyarakat umum sebagai uji coba berbayar mulai 26 desember 2017 sampai dengan 1 Januari 2018," kata Direktur Utama KAI Edi Sukmoro, beberapa waktu lalu.



Edi menjelaskan, tarif promosi yang dilakukan sebagai perkenalan kepada masyarakat. Sedangkan tarif kedepannya direncanakan Rp70 ribu per tiket. Tarif ini diklaim tim KA Bandara masih kompetitif dengan tarif moda transportasi lain



"Tarif Rp70 ribu masih dalam evaluasi. Kami karena pelayanan publik tentu harganya sangat kompetitif," pungkas Edi.









(ABD)