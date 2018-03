Indonesia Tetap Bisa Nyenyak Meski Utang Rp4.000 Triliun

Jakarta: Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai utang pemerintah sebesar Rp4.035 triliun belum mengkhawatirkan. Pemerintah masih bisa 'tidur nyenyak', meski utang pada Februari 2018 itu naik 13,46 persen dibandingkan tahun sebelumnya.



"Seperti kita, negara kan juga individu. Apa yang membuat kita bisa tidur nyenyak meski punya utang, ya kalau kita bisa mampu bayar," kata Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati di Kantor Indef, Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu, 21 Maret 2018.

Dirinya menambahkan kondisi Indonesia tidak bisa disamakan dengan Zimbabwe dan Angola yang dihadapkan pada masalah utang yang tak mampu dilunasi oleh pemerintahnya. Namun begitu, Enny menyoroti dampak utang terhadap sektor riil yang mampu menggerakkan ekonomi masih terbilang minim.



"Kondisi utang kita memang tidak seperti Zimbabwe atau Angola karena kita masih bisa bayar utang. Tapi dampak utang ini hanya di sektor itu saja yang berdampak langsung. Peningkatan produktivitas di sektor riil relatif kecil sekali, ini yang jadi warning," jelas dia.



Zimbabwe dan Angola memang menjadi dua di antara beberapa negara yang harus mengalami masalah karena tak mampu mengelola utangnya. Bahkan kedua negara itu harus mengganti mata uangnya demi bisa membayar utang untuk pembangunan infrastruktur negaranya.



Untuk itu, Enny berharap pemerintah bisa benar-benar menjaga agar utang yang ada dikelola dengan baik. Jika tidak digunakan untuk kegiatan yang produktif, dikhawatirkan utang akan semakin menumpuk sementara kemampuan pemerintah membayar utang semakin kecil.



"Karena secara agregat bukan kegiatan produktif, tapi porsi konsumsinya yang naik. Kita memang tidak menakuti seperti Zimbabwe, tapi kecenderungan kalau dibiarkan tidak produktif bisa jadi bom waktu," pungkasnya.





(SAW)