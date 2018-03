Chatib Basri Percaya Investor Takkan Tinggalkan Indonesia

Jakarta: Menjelang kenaikan suku bunga Bank Sentral AS, Fed rate, mata uang negara-negara lain terkoreksi, termasuk juga Rupiah, karena adanya outflow adanya aliran modal keluar (outflow).



Ekonom Chatib Basri mengatakan hal tersebut karena investor memandang adanya akselerasi bunga di AS membuat return investasi di Negeri Paman Sam tersebut dianggap lebih menarik ketimbang negara lain. Otomatis para investor akan lari ke AS sehingga mata uang negara lain akan terdepresiasi.

"Jadi bahwa rupiah melemah itu pasti terjadi," kata Chatib pada Medcom.id, di Jakarta, Senin, 19 Maret 2018.



Kendati demikian, mantan Menteri Keuangan ini percaya Indonesia tidak akan ditinggalkan begitu saja oleh investor karena kenaikan suku bunga AS, sebab Indonesia masih dianggap sebagai negara menjanjikan untuk tujuan investasi.



Chatib membandingkan berdasarkan data saat pelemahan rupiah pada 2013 lalu ketika masih menjabat sebagai menteri keuangan. Pada saat itu, kondisi ekonominya bisa dibilang penuh tekanan yang dikenal dengan istilah taper tantrum.



Pada saat yang sama pemerintah harus menaikkan harga BBM, lalu bank sentral harus menaikkan suku bunga dan Rupiahnya terdepresiasi, tidak hanya itu, defisit transaksi berjalan (CAD) kala itu di angka 4,4 persen, dan inflasi pun tinggi hingga level 10 persen karena terpicu oleh kenaikan BBM.



Sementara saat ini, hampir seluruh indikator mengalami perbaikan, yang mana defisit anggaran dijaga dilevel 2,19 persen, kemudian inflasinya diperkirakan ada di angka 3,5 persen paling tinggi, lalu CAD-nya di bawah dua persen, dan pertumbuhan ekonominya pun mengalami perbaikan kendati belum bisa lebih tinggi dari lima persen.



"Jadi Indonesia bukan negara yang akan ditinggalkan orang, Indonesia bikan yermasuk kategori fragile five," jelas dia.





(SAW)