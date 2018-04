RI Bisa Tangkap Peluang dari Perang Dagang AS-Tiongkok

Yogyakarta: Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menilai perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok tak akan mengancam perdagangan Indonesia. Sebaliknya, Indonesia bisa menangkap peluang besar untuk dapat memasarkan produk-produk buatan dalam negeri di tengah konflik kedua negara Adidaya ini.



"Merugikan atau menguntungkan tergantung kesiapan kita. Kita melihat (perang dagang) bukan sebagai ancaman. Tapi sebagai peluang," kata Enggar di kantor Gubernur DIY, Jalan Malioboro Yogyakarta, Jumat, 6 April 2018.

Enggar mengimbau kepada pelaku usaha untuk secepatnya mengolah peluang ini dari perang tersebut. Misalnya ketika harga barang kedua negara melambung tinggi akibat pemberlakuan perang tarif, barang-barang buatan Indonesia bisa lebih mudah masuk di dua negara itu.



"Karena harga barang naik, barang kita bisa mudah masuk ke AS juga ke Tiongkok," kata dia.



Dirinya pun sudah menyiapkan beberapa strategi untuk meningkatkan penjualan produk Indonesia di kedua negara. Di antaranya mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka investasi yang berorientasi ekspor.



Pemerintah Indonesia akan melobi kedutaan AS untuk meningkatkan jumlah produk-produk Indonesia. "Kami akan coba bicara dengan AS melalui pertemuan para dubes. Para Dubes akan bertemu minggu depan," jelasnya.



Para pelaku usaha dan investor juga diimbau memperbanyak penggunaan produk-produk Industri kecil dan menengah (IKM). "Kalau enggak mau juga, nanti kami keluarkan aturan market place wajib gunakan produk-produk IKM sebanyak beberapa persen dari usaha mereka," tegasnya.



Di sisi lain pemerintah akan membina para pelaku IKM agar mampu meningkatkan kualitas produk dan pelayanannya. Sehingga produk Indonesia bisa bersaing dengan produk negara ASEAN lainnya.



Hubungan AS dengan Tiongkok tengah memanas. keduanya saling menyerang disektor perdagangan dan industri dengan pemberlakuan tarif tinggi pada beberapa produk impor kedua negara.



Tiongkok menerapkan tarif bagi 128 produk AS senilai USD3 miliar. Tiongkok bahkan menghentikan impor pesawat boeing, buah-buahan, dan kedelai dari AS. Tindakan ini dilakukan sebagai aksi balasan terhadap pengenaan 25 persen tarif impor baja dan 10 persen tarif impor aluminium yang dilakukan oleh AS pada produk Tiongkok.



Sementara itu AS kembali memberlakukan tarif tambahan sebesar 25 persen terhadap 1.300 produk asal Tiongkok meliputi produk industri kedirgantaraan, teknologi informasi, dan komunikasi, robotika serta permesinan. Sebagai balasan, negeri Tirai Bambu itu berencana mengenakan tarif 25 persen bagi 106 produk asal AS.









(AHL)