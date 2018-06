MES DKI Dorong Muslimah Berkontribusi ke Masyarakat

Jakarta: Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) DKI Jakarta mendorong muslimah berkontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya.



Sekjen MES DKI Jakarta Diantri Lapian mengatakan sangat mendukung dan mengapresiasi penyelenggaraan The Most Inspiring Muslimah 2018.

"Ini dilakukan untuk mendorong para muslimah agar berperan aktif dalam memberikan kontribusi positif dan produktif kepada masyarakat banyak dan lingkungannya," ujar Diantri dalam keterangan tertulisnya, Senin, 11 Juni 2018.



Berangkat dari sana, MES DKI Jakarta pun mengadakan The Most Inspiring Muslimah 2018, pemberian penghargaan bagi 20 muslimah terpilih yang sudah berkontribusi nyata di berbagai bidang yang diselenggarakan oleh Scraft Media dan didukung oleh MES DKI Jakarta.



Mulai dari pendidikan, organisasi, influencers, sosial, keuangan, pengusaha dan bidang industri fesyen Tanah Air. "The Most Inspiring Muslimah 2018 diharapkan menjadi event tahunan yang menghasilkan sosok-sosok muslimah menginspirasi, agar muslimah semakin berdaya," tambah Director Scarf Media Temi Sumarlin.



Kegiatan yang berlangsung di Grand Kemang Hotel pada 8 Juni 2018 ini juga dihadiri oleh Ibu Gubernur dan ibu Wakil Gubernur DKI Jakarta yaitu Fery Farhati Baswedan dan Nur Asia Uno. Fery Farhati Baswedan mengatakan perempuan inspiratif adalah perempuan yang berdampak untuk lingkungan sosialnya.



Sementara itu Nur Asia Uno berkesempatan membacakan award untuk pemenang The Most Inspiring Muslimah dalam kategori fesyen yaitu seorang desainer Indonesia, Dian Pelangi.



Mereka yang terpilih menjadi The Most Inspiring Muslima 2018 adalah Syifa Fauzia Inspiring Muslima Category Organization, Fifi Alvianto, Qonitah Al Jundiah, Nadiah Inspiring Muslima Category Influencers, Najeela Shihab Inspiring Muslima Category Education, Prita Ghozie Inspiring Muslima Category Finance, Medina Zein Inspiring Muslima Category Entrepreneur, Hijabers Community/Puteri Dwi Andari Inspiring Muslima Category Social, Lisa Namuri Inspiring Muslima Category Sport, Hanum Rais Inspiring Muslima Category Art, Chikita Fawzi Inspiring Muslima Category Music, Dian Pelangi, Vivi Zubedi, Restu Anggraini, Norma Hauri, Ria Miranda, dan Jenahara Inspiring Muslima Category Fashion dan Diajeng Lestari Inspiring Muslima Category Technology.



Selain itu, acara pemberian penghargaan The Most Muslimah 2018 dalam acara ini juga dilakukan santunan dan buka puasa bersama anak yatim.





(AHL)