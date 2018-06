HKTI Bangun Ketahanan Pangan Asia Lewat Forum ASSF

Jakarta: Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) berusaha membangun kekuatan pangan dan pertanian di Negara Asia, melalu acara bertajuk Asian Agriculture and Food Forum (ASAFF) 2018. Acara tersebut akan menghadirkan berbagai agenda pertanian, seperti konferensi masalah tani di negara-negara Asia hingga inovasi industri terkini.



Ketua Panitia (Organizing Commite) ASSAF 2018 Mayjen (Purn) Winston P Simanjuntak berharap acara tersebut dapat meningkatkan kebersamaan Indonesia dengan negara Asia dalam membangun sektor pertanian untuk menjaga ketahanan pangan.



"Diharapkan Indonesia dan negara Asia menjadi lumbung pangan di Asia dan Global, itu yang kita harapkan," ujarnya dalam Konfersi Pers,di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Senin, 25 Juni 2018.



Ia menambahkan, acara yang mengusung tema Transforming Challanges Into Opprotunities: Agricultural Innovation and Food Securty akan dihadiri enam negara yang memilki fokus pada sektor pertanian, seperti Malaysia, Singapura, Taiwan, India, Iran, dan Timor Leste.



"Nanti negara-negara yang hadir dapat melakukan tukar menukar produk unggulan. Sehingga negara-negara Asia akan melihat peroduk unggulan Indonesia, untuk meningkatkan kerja sama," tambahnya.



Selain itu, sejumlah negara Asia melalui para duta besarnya di Jakarta menyatakan forum tersebut, dapat bermanfaat sebagai ajang komunikasi dan sosialisasi pembangunan dan perkembangan pertanian pada negara masing-masing.



"Mereka berharap acara ini dapat diadakan secara reguler karena sangat bermanfaat perkembangan pangan dan pertanian," imbuhnya.



Sementara itu Sekretaris Jendral HKTI Mayjen (Purn) Bambang Budi Waluyo mengungkapkan acara tersebut tidak berhenti untuk mewujudkan ketahanan pangan, melainkan dapat juga menjadikan Indonesia berdaulat dalam pangan.



"Kalau ketahanan pangan bisa dengan impor, kalau kedaulatan pangan bisa mandiri, sehingga dapat menjadi lumbung pangan Asia maupun global," tutupnya.

