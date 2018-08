Gubernur BI Kunjungi TMP Kalibata

Gubernur Bank Sentral Executives Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) menyepakati penguatan koordinasi kebijakan…

kurs rupiah Senin, 13 Aug 2018 19:56 Senin, 13 Aug 2018 19:56

Direktur Eksekutif Institute of Development for Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai pelemahan nilai mata uang r…