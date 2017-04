Dua Investor Tiongkok Tertarik Investasi di Banten

Metrotvnews.com, Pandeglang: Bupati Pandeglang, Provinsi Banten Irna Narulita menyatakan dua investor Tiongkok sudah menyatakan ketertarikannya untuk berinvestasi di daerah tersebut.



"Perwakilan dari investor sudah datang ke Pandeglang dan menyatakan ketertarikannya untuk menanamkam modalnya di sini," katanya di Pandeglang, dikutip dari Antara, Rabu 5 April 2017.

Kedua investor itu, yakni dari PT Yin Yi dan group perusahaan 001 (Zero Zero One). Pihak perusahaan dari Negeri Tirai Bambu itu menilai Pandeglang tempat yang indah dan sangat potensial untuk dijadikan tempat investasi.Kedua pengusaha asal Tiongkok itu, kata dia, meminta project atau potensi apa saja yang bisa dikembangkan di Kabupaten Pandeglang.Pemkab Pandeglang telah menyampaikan potensi yang tepat untuk berinvestasi kepada kedua investor asal Tiongkok itu. Pandeglang memiliki pantai terpanjang di Provinsi Banten, jadi tidak menutup kemungkinan untuk membuat usaha di bidang maritim.Terkait legalitas, ia menyatakan siap mengawal untuk kepemilikan yang jelas, karena itu hal yang utama harus menjadi perhatian dalam berinvestasi."Kami akan kawal terkait legalitas tanah, jadi bagi investor yang akan menanamkan modalnya tidak perlu khawatir," ujarnya.Bupati juga menyatakan siap memberikan fasilitas pada semua pengusaha yang akan menanamkan modalnya di Pandeglang, yang penting mau mengurus semua proses yang telah ditetapkan.Ia juga menyatakan telah menyampaikan pada pihak investor, jika jadi berinvestasi harus memprioritaskan warga setempat sebagai pegawai."Kita selalu menyampaikan masalah itu, sehingga masuknya investasi bisa langsung dirasakan oleh warga," pungkas dia.(SAW)