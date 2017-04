Andalan Finance Raih Kredit Rp200 Miliar dari Bank DKI

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Andalan Finance Indonesia melanjutkan kerja sama fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Executing–Term Loan untuk kelima kalinya dengan Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (Bank DKI) senilai Rp200 miliar. Adapun total fasilitas kredit yang telah diterima Andalan Finance dari Bank DKI sebesar Rp600 miliar.



Sedangkan tujuan pemberian fasilitas kredit ini adalah untuk mendukung penyaluran pembiayaan kendaraan roda empat atau lebih, baik kendaraan baru maupun kendaraan bekas. Kerja sama pembiayaan fasilitas kredit ini sekaligus menambah pendanaan Andalan Finance yang sebelumnya telah menerima fasilitas kredit dengan total nilai mencapai Rp300 miliar.

"Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi kepada kami di mata pelaku industri perbankan, khususnya industri perbankan dalam negeri," kata President Commissioner Andalan Finance Sebastianus H Budi, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa 18 April 2017.Andalan Finance berhasil menyalurkan pembiayaan senilai Rp692 miliar per Februari 2017 atau meningkat 85 persen dari periode yang sama tahun lalu. Keberhasilan yang diraih oleh Andalan Finance ini tidak lepas dari adanya dukungan yang diberikan oleh para pemangku kepentingan, salah satunya adalah mitra perbankan yang bekerja sama dengan Andalan Finance.Dengan penerapan tata kelola perusahaan dan manajemen risiko yang baik yang ditunjukkan dengan Non Performing Financing (NPF) yang menurun. Kelompok usaha PT Bintraco Dharma Tbk ini fokus pada usaha yang telah dijalankan sembari secara konsisten meningkatkan sinergi pada konsentrasi bisnis, yaitu di bidang otomotif dan jasa pembiayaan."Kami juga berencana untuk membuka enam kantor cabang baru yang tersebar di Pulau Sumatra, Jawa, dan Bali untuk lebih mendekatkan diri dengan konsumen dan memperluas pangsa pasar. Selain itu, kami juga mengadakan dealer and customer relationship program untuk meningkatkan loyalitas konsumen," pungkasnya.(ABD)