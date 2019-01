BRI Siapkan Rp1,5 Triliun Akuisisi Perusahaan Asuransi Kerugian

Jakarta: PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) akan mengakuisisi perusahaan asuransi kerugian tahun ini. Ia menargetkan semester I rencana tersebut akan terealisasi.



Direktur Utama BRI Suprajarto mengatakan rencana aksi korporasi ini sudah direncanakan sebelumnya karena perseroan belum memiliki bisnis asuransi kerugian. Ia berharap akuisisi ini menjadi pelengkap industri keuangan yang dimiliki perseroan.

"Untuk tahun depan banyak hal yang akan kita lakukan, untuk akuisisi anak usaha lagi Insyaallah kita akan ke (perusahaan) asuransi kerugian," kata Suprajarto dalam konferensi pers di Gedung BRI, Jakarta, Kamis, 3 Januari 2019.



Dalam memuluskan rencana aksi korporasi tersebut, perbankan pelat merah ini telah menganggarkan dana sebesar Rp1,5 triliun. Dana tersebut sudah masuk dalam rencana bisnis bank (RBB) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaa (RKAP).



"Untuk asuransi tidak terlalu besar ya, barangkali more less di Rp1,5 triliun lah," ucap dia.



Meski demikian, Suprajarto belum mau bicara mengenai perusahaan asuransi kerugian mana yang menjadi incaran akusisinya. Ia hanya berharap proses akuisisi ini bisa selesai di semester pertama tahun ini.



"Semester pertama lah mudah-mudahan, kita masih harus minta persetujuan komisaris, Kementerian BUMN, OJK (Otoritas Jasa Keuangan)," sebut dia.



Selain asuransi, Suprajarto menambahkan perseroan juga memiliki rencana mengakuisisi bank. Namun bank umum kegiatan usaha (BUKU) I dan BUKU II dinilainya terlalu mahal.



"Imbauan dari OJK kan bank BUKU I dan II, tapikan mahal. Jadi sekarang anorganik dulu," pungkas dia.







(SAW)