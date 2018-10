3 Hal yang Harus Disadari Top Entrepreneurs agar Bisnis Makin Sukses dalam 10 Tahun ke Depan

Jakarta: Dunia bisnis saat ini sedang dilanda economic disruption yang mengubah cara bisnis bekerja. Economic disruption ini tidak mewajibkan penjual menyajikan produknya secara nyata, namun disajikan melalui media internet.



Hal ini dapat dilihat dari beberapa perusahaan top, seperti Go-Food. Perusahaan delivery makanan ini tidak mempunyai restoran satu pun. Lalu perusahaan jaringan hotel di dunia, yaitu AirBnB juga tidak mempunyai satu kamar pun.

"Belum lagi masalah cryptocurrency, yaitu mata uang yang digadang-gadang akan menggantikan mata uang. Kini kehadiran OVO, GO-Pay dan e-Payment lainnya yang juga sudah mulai menggusur uang kertas dan kartu kredit saat ini," ujar Business Coach nomor satu dunia, Coach Yohanes G Pauly.



Coach Yohanes G Pauly mengatakan, bila belajar dari Mark Zuckerberg pemilik Facebook, Bill Gates pemilik Microsoft, dan Amancio Ortega pemilik Zara (orang terkaya nomor satu dunia), mereka memiliki satu kesamaan, yaitu menguasai tiga keterampilan penting wiraswasta, yakni marketing dan branding, membangun sistem dan otomatisasi, serta menguasai bahkan mengubah internet dan digital marketing.



"Apakah selama ini Anda sulit mencari customer dan selalu perang harga dengan kompetitor? Apakah bisnis Anda belum sebesar yang Anda mau? Solusinya adalah dengan menguasai

marketing dan branding yang akan membuat bisnis Anda dicari customer terus menerus, sehingga bisnis akan memiliki bahan bakar (energy and money) untuk bisa berkembang lebih besar lagi," ujar Coach Yohanes G Pauly.



Lalu, mengenai skill Bangun Sistem & Automation, apakah selama bangun bisnis waktu Anda tersedot di bisnis? Bisnis Anda tidak bisa berjalan tanpa ada Anda di dalamnya? Maka Anda harus step by step bangun sistem praktis yang benar-benar jalan di bisnis Anda supaya ada atau tidak ada Anda, bisnis bisa berjalan sendiri bahkan bisa berkembang jauh lebih besar dibandingkan saat ada Anda di dalamnya.



Terakhir dan terpenting, yakni keterampilan internet dan digital marketing. Tanpa dipungkiri, daya beli customer saat ini sudah beralih ke dunia internet lantaran dinilai menghemat waktu dan tenaga.



"Apa yang akan terjadi jika customer Anda, baik itu business to customer (B2C), business to business (B2B), bahkan business to government (B2G) mencari dan bahkan membeli produk atau jasa secara online melalui internet, sedangkan produk atau jasa Anda tidak ada di dalamnya. Maka Anda harus secara praktis menguasai dunia internet melalui digital marketing kalau Anda tidak mau bisnis Anda punah," katanya menjelaskan.



Ketiga keterampilan tersebut wajib diterapkan dalam bisnis Anda agar bisa tetap bertahan dalam economic disruption ini. Jika tidak, bisnis Anda secara perlahan akan mengalami penurunan dan berujung gulung tikar karena tidak mampu bersaing.



Dalam mematangkan penerapan skill tersebut, Coach Yohanes G Pauly siap membantu Anda dalam Indonesia Entrepreneurs Conference (IEC) 2018. Yohanes merupakan pemecah rekor dunia dari Guinness World Records™ untuk The Largest Practical Business Seminar in the World.



Bisnis Anda belum sebesar yang Anda mau? Ketinggalan dunia internet? Bahkan waktu Anda habis di bisnis? Pastikan Anda menjadi satu dari seribu wiraswasta yang terpilih untuk Upgrade Your Entrepreneur Skill di IEC 2018 dan dapatkan strategi praktis bangun bisnis Sukses yang Profitable & Auto-Pilot.



