Prudential Luncurkan Produk Baru untuk Penyakit Kritis.

Jakarta: PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) meluncurkan produk asuransi untuk penyakit kritis yang bisa melindungi nasabah untuk kondisi tertentu. Produk PRUCritical Benefit 88 ini memberikan ketenangan pikiran kepada nasabah dan keluarganya saat terjadi kondisi kritis.



"Berjuang melawan penyakit kritis sangat menguras emosi serta fisik pasien dan keluarganya dan dapat mengganggu perencanaan keuangan," kata Presiden Direktur Prudential Indonesia Jens Reisch dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin, 14 Januari 2019.

Produk asuransi ini menawarkan manfaat perlindungan komprehensif untuk meninggal atau 60 kondisi kritis tahap akhir, tanpa periode masa bertahan hidup (survival period). Selain itu, manfaat 10 persen Uang Pertanggungan (UP) untuk angioplasty tanpa mengurangi UP PRUCritical Benefit 88 dengan maksimal Rp200 juta.



Sementara sebesar 200 persen tambahan UP akan dibayarkan jika tertanggung meninggal karena kecelakaan sebelum usia 70 tahun. Produk ini juga menawarkan perlindungan sampai usia 88 tahun dengan jangka waktu pembayaran premi yang dapat dipilih yakni selama lima tahun, 10 tahun, 15 tahun atau premi tunggal.



Selain itu, 100 persen Uang Pertanggungan akan dibayarkan bila Tertanggung Utama masih hidup dan polis masih aktif sampai usia 88 tahun, atau jaminan manfaat 100 persen pengembalian premi pada tahun Polis ke-20. Jika nasabah memilih pengembalian premi, maka polis berakhir.



"Nasabah dapat memanfaatkan uang perlindungannya untuk membantu biaya pengobatan rumah sakit, dan juga biaya hidup. Produk ini melengkapi portofolio solusi kesehatan dan proteksi Prudential karena kami terus melayani kebutuhan nasabah yang terus berubah," jelas dia.



Dirinya berharap produk asuransi ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat Indonesia dalam mengantisipasi dan mengelola dampak keuangan yang ditimbulkan oleh penyakit kritis. Apalagi Prudential telah melayani lebih dari 2,3 juta nasabah selama 23 tahun beroperasi di Indonesia.



"Kehadiran PRUCritical Benefit 88 sejalan dengan komitmen brand baru Prudential yaitu 'Listening. Understanding. Delivering.' serta fokus 'We Do Health'. Melalui komitmen baru ini, kami mempertegas tujuan perusahaan untuk selalu mendampingi nasabah dalam setiap tahap kehidupan," pungkasnya.





(SAW)