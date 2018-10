Produsen Otomotif Diminta Segera Gunakan Energi Listrik

Bekasi: Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto meminta produsen otomotif di Indonesia segera mengkaji produk kendaraan ramah lingkungan. Kewajiban itu akan diterapkan pada 2025 mendatang.



"Kami mendorong agar manufaktur-manufaktur otomotif dalam negeri dapat merealisasikan pengembangan kendaraan rendah emisi atau Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) yang telah kami programkan," ujar Airlangga di PT. Suzuki Plant Kawasan Industri Greenland International Industrial, Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Bara, Senin, 22 Oktober 2018.

Kendaraan rendah emisi ini termasuk pengembangan energi baru terbarukan seperti listrik. Standarisasi ini wajib diterapkan untuk pasar produk domestik maupun ekspor ke mancanegara.



"Target pada tahun 2025 sekitar 20 persen dari kendaraan yang diproduksi di Indonesia adalah produk LCEV sesuai Roadmap Industri otomotif yang telah kami tetapkan," ungkapnya.



Pemerintah telah menyiapkan usulan berbagai fasilitas insentif yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan industri otomotif antara lain tax holiday, tax allowance dalam mendukung realisasi kebijakan tersebut.



Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP), Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) serta kemudahan importasi menggunakan skema CKD-IKD juga menjadi langkah selanjutnya.



Dalam waktu dekat pemerintah juga akan mengeluarkan insentif potongan 200 persen dari penghasilan kena pajak untuk perusahaan yang melakukan kegiatan vokasi dalam rangka meningkatkan kemampuan SDM. Kemudian, produsen juga pemberian super tax deduction untuk industri yang melakukan kegiatan R&D&D atau modifikasi desain untuk pasar ekspor, saat ini masih dalam pembahasan.



"Saya berharap Suzuki dapat berperan aktif dalam program LCEV dengan menghadirkan teknologi hybrid dengan harga terjangkau sehingga layak untuk diproduksi di dalam negeri seperti halnya yang telah dilakukan Suzuki di Indi," tuturnya.



Pagi tadi, Airlangga menyempatkan diri melepas ekspor ribuan unit kendaraan Suzuki Indonesia. Produk buatan dan komponen asli dari Tanah Air itu diharapkan terus merambah pasar dunia.



Peningkatan mutu produk perlu dikembangkan sejalan dengan era revolusi industri 4.0. Menurut Airlangga, optimalisasi kapasitas produksi dalam negri guna memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun internasional perlu terus dikembangkan.



Ekspor perdana kali ini dimulai pada produk kendaraan roda empat Suzuki All New Ertiga. Sebanyak 12.000 unit produksi pabrik Suzuki di Cikarang mulai mendistribusikannya ke Meksiko, Filipina, dan 20 negara lainnya yang tersebar di Benua Asia, Amerika Latin dan Oceania.



Produk Suzuki Indonesia lainnya yang mengepakan sayapnya ke mancanegara yakni New Scooter Nex II. PT Suzuki Indomobil Motor sebagai agen pemegang merek (APM) Suzuki di Indonesia mentargetkan bakal mengekspor 18.660 unit sepeda motor buatan pabrik Suzuki di Tambun hingga Maret 2019.





(SAW)