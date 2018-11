Indonesia Jaring Wisatawan Denmark

London: Pertemuan bisnis di Kopenhagen yang pesertanya berasal dari industri pelancongan, berhasil menjaring 1.000 orang Denmark untuk berwisata ke Indonesia.



"Dalam Business Matching Session yang mempertemukan para pemangku kepentingan, berhasil tercapai kesepakatan bisnis dan menjaring setidaknya 1.000 wisatawan asal Denmark dengan potensi penerimaan devisa USD1,27 juta," kata Dubes RI untuk Denmark M Ibnu Said, kepada Antara London, Minggu, 11 November 2018.

KBRI Kopenhagen bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata RI mengadakan Indonesia Sales Mission di Kopenhagen untuk mempertemukan para pemangku kepentingan yang bergerak dalam bisnis pariwisata kedua negara, seperti agen perjalanan, maskapai penerbangan, dan perhotelan.



Dubes mengatakan wisatawan Denmark yang ke Indonesia semakin meningkat jumlahnya. Pada 2017 tercatat sekitar 60 ribu wisatawan Denmark yang menghabiskan liburannya di Indonesia.



"Sudah saatnya para operator tur kedua negara memiliki jejaring yang semakin kuat," ujarnya.



Kementerian Pariwisata juga memperkenalkan Indonesia Tourism Update dan 10 tujuan wisata Indonesia sebagai The New Bali yaitu Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Thousand Island, Borobudur, Bromo Tengger Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Morotai.









(SAW)