Darmin Minta Bulog Gelontorkan Cadangan Beras ke Pasar

Jakarta: Harga jual beras di pasaran masih tinggi, meski terjadi penurunan namun hingga saat ini masih belum menyentuh ke angka normal yakni Rp9.450 per kg di tingkat pedagang.



Hal ini pun diakui oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution. Dia bilang, menjelang bulan puasa, pemerintah akan mengambil langkah untuk menurunkan harga beras.

Dia mengatakan pemerintah akan terus melakukan intervensi pasar dengan menggelontorkan beras yang ada di gudang Bulog. Dia pun meminta agar Bulog tak menyimpan cadangan beras yang ada terlalu lama.



"Jangan digembok-gembok gudangnya, kita mau menurunkan harga supaya kembali normal menjelang bulan puasa dan Lebaran," kata Darmin di Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin, 19 Maret 2018.



Namun demikian, dia bilang, beras yang harus dikeluarkan yakni yang berasal dari dalam negeri. Apabila, stok dalam negeri habis, maka bisa menggunakan beras yang diperoleh dari pengadaan impor.



"Selama masih ada beras dari dalam negerinya ya itu, kalau enggak ada ya kita pakai beras impor," jelas Darmin.



Dihubungi secara terpisah, Direktur Pengadaan Bulog Andrianto Wahyu Adi mengatakan stok beras di Bulog saat ini sekitar 580 ribu-an ton yang berasal dari penyerapan panen.



"Pengadaan gabah atau beras di hari kerja 7.000-an ton setara beras per hari. Trennya meningkat," kata Andrianto pada Medcom.id.



Sementara itu, melihat pergerakan harga beras di laman infopangan.jakarta.go.id, untuk beras IR III (IR 64) atau setara ramos yang banyak beredar di pasaran harganya saat ini Rp9.771 per kg. Sementara beras IR II (IR 64) ramos harganya Rp10.937 per kg.





