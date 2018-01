Awal Tahun, Misi Dagang Indonesia ke India & Pakistan Capai USD8,6 Miliar

Jakarta: Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah membuka pasar non tradisional demi meningkatkan ekspor nasional. Hal ini sebagaimana keinginan Presiden Joko Widodo yang meminta Indonesia tidak hanya terpaku pada ekspor ke negara-negara tradisional.



"Pada Januari 2018, kami baru saja melakukan misi dagang ke India dan Pakistan dengan total nilai transaksi mencapai USD8,6 miliar," kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Januari 2018.

Dia menambahkan bahwa upaya perluasan non tradisional 2017 berkontribusi positif terhadap pertumbuhan nilai ekspor nonmigas ke pasar non tradisional seperti ke Afrika, Amerika Latin, Timur Tengah, dan Asia Selatan. Keseluruhan misi dagang pada 2017, membukukan total transaksi mencapai USD3,6 miliar.



Pada bulan ini, Presiden Jokowi melakukan perjalanan ke berbagai negara seperti Sri Lanka, Bangladesh, India, Pakistan dan Afghanistan. Ini membuka peluang kerja sama perdagangan yang lebih intensif ke beberapa negara tersebut.



"India, Bangladesh, dan Sri Lanka kita akan lakukan perjanjian yang polanya kita sudah ada. Kita akan buka perjanjian perdagangan secara bilateral, kita lakukan seperti itu tapi secara bertahap," jelas dia.



Pada 2017, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total ekspor selama 2017 sebesar USD168,73 miliar sedangkan total impor USD156,89 miliar. Hal ini membuat neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus sebesar USD11,84 miliar.



Sayangnya, selama tahun lalu Tiongkok masih menjadi mitra dagang utama Indonesia, di samping dengan dengan Australia dan Thailand yang semuanya mengalami defisit. Sementara neraca perdagangan non migas Indonesia surplus dengan India, Amerika Serikat, dan Belanda.





(SAW)