BI Belum Tentu Ikuti Kenaikan Fed Fund Rate

Jakarta: Bank sentral AS Federal Reserve (The Fed) diperkirakan akan menaikkan tingkat suku bunga acuan atau Fed Fund Rate (FFR) pada Maret ini. Namun Bank Indonesia (BI) belum tentu menaikkan suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) nanti.



"Namun jika Fed Fund Rate naik, BI belum tentu naikkan 7-Day Reverse Repo Rate. Kami akan mengkaji data ekonomi domestik dan eksternal," kata Gubernur BI Agus Martowardojo di Gedung Kementerian Keuangan, Jalan Dr Wahidin Raya, Jakarta Pusat, Selasa 13 Maret 2018.

Agus mengungkapkan, salah satu faktor kenaikan suku bunga adalah pergerakan laju inflasi, yang diprediksi masih sesuai target. Selain itu, bank sentral akan memperhatikan kondisi neraca transaksi berjalan, stabilitas nilai tukar, dan juga prospek pertumbuhan ekonomi domestik.



Meski begitu, BI tetap memperhatikan tekanan eksternal yang berasal dari perkembangan ekonomi dunia khususnya Amerika Serikat (AS). Sejauh ini, ada dua sentimen utama dari AS mengakibatlan pelemahan nilai tukar rupiah.



"Pertama adalah karena hasil daripada pertemuan FOMC memberikan kesan bahwa ekonomi Amerika dalam proses pemulihan dan ada kemungkinn FFR dinaikan lebih dari tiga kali. Kedua Presiden Trump mengeluarkan aturan terkait dengan bea masuk untuk baja dan aluminium," jelas dia.



Setidaknya, Agus memperkirakan tekanan ini akan terjadi selama rapat FOMC Meeting berlangsung pada 20 hingga 21 Maret 2018. Namun baiknya kondisi fundamental ekonomi Indonesia dapat mengurangi tekanan tersebut.



Adapun pelaku pasar meyakini The Fed akan menaikkan suku bunga acuan dari level 1,25 sampai 1,5 persen. Selanjutnya bank sentral AS diperkirakan dua hingga tiga kali lagi menaikan suku bunga tahun ini.







