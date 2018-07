Survei: Jakarta, Kota dengan Biaya Hidup Termahal di Indonesia

Jakarta: DKI Jakarta menjadi kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Berdasarkan indeks biaya hidup (cost of living index) versi Numbeo, Jakarta menempati posisi teratas dibanding kota-kota Indonesia lainnya yang disurvei.



Numbeo menyurvei kota-kota di dunia dengan menjadikan New York City, Amerika Serikat sebagai acuan. Nilai indeks biaya hidup di New York City ditetapkan sebesar 100.

Dengan demikian, bila sebuah kota memiliki indeks sebesar 120, maka rata-rata biaya hidup di kota tersebut lebih mahal 20 persen ketimbang New York City. Sebaliknya, bila sebuah kota memiliki indeks sebesar 80, maka rata-rata biaya hidup di kota tersebut lebih murah 20 persen ketimbang New York City.



Menukil survei Numbeo yang dirilis pada pertengahan 2018, biaya hidup Ibu Kota RI itu sebesar 41,60. Dari 537 kota yang disurvei, Jakarta menempati posisi 383 dunia.



Di posisi selanjutnya ada Bali dengan nilai indeks sebesar 41,48 dan menduduki posisi 385 dunia. Sementara nilai indeks Surabaya sebesar 35,72 (440), Bandung 35,58 (443), dan Yogyakarta 34,91 (448).



Sementara itu, tiga kota teratas dengan biaya hidup tertinggi di dunia ditempati oleh Hamilton, Bermuda dengan nilai indeks 137,56. Kemudian Zurich, Swiss dengan indeks 128,65 dan Basel, Swiss dengan nilai indeks 126,89.



Tak hanya biaya hidup, Jakarta diketahui juga menjadi kota dengan biaya sewa tempat tinggal tertinggi di Indonesia. Nilai indeksnya sebesar 15,80 dan menempati posisi 351 dunia dari 537 kota yang disurvei.



Bali masih jadi yang kedua setelah Jakarta dengan nilai indeks 8,45 dan menduduki posisi 472 dunia. Kemudian Bandung 7,38 (488), Yogyakarta 7,32 (492), dan Surabaya 7,03 (496).



Adapun tiga kota teratas dengan biaya sewa tempat tinggal tertinggi di dunia ditempati oleh San Fransisco, California, Amerika Serikat dengan nilai indeks 106,49. Kemudian Hamilton, Bermuda dengan nilai indeks 103,03 dan New York, Amerika Serikat dengan nilai indeks 100,00.





