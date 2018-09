Kemendag Berusaha Cegah Kerugian Peternak Telur

Jakarta: Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah merevisi harga acuan batas atas dan bawah terhadap pembelian komoditas telur di tingkat peternak. Perubahan acuan harga ini juga akan turut berlaku hingga ke tingkat konsumen akhir.



"Kami bicara tidak hanya saat harga naik, pengusaha minta jangan panggil hanya saat untung, tapi saat rugi juga jangan didiamkan," ujar Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita saat pertemuan pembahasan harga telur di kantor Kemendag, Rabu, 26 September 2018.

Enggar mengatakan dirinya telah mendengar langsung keluhan dari pengusahaan telur yang tergabung dalam Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar), Pinsar Petelur Nasional, dan Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT). Pertemuan juga dihadiri Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Satgas Pangan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).



"Kondisi saat ini di para pengusaha ternak harga pakan naik sedangkan harga jual produksi telur turun, kalau tidak disikapi maka akan timbulkan persoalan bagi para peternak telur dan ayam," ucap Enggar.



Faktor keluhan pengusaha telur diungkapkan terutama pasokan jagung dan gandum yang menjadi pakan utama ternak. Pengusaha mesti menanggung dinamika pergerakan harga pakan yang juga ikut dipengaruhi dinamika global lantaran sebagian besar masih impor.



"Pengusaha kecil bisa bangkrut, kita batas bawah ini sebagai langkah awal, kalau tidak diantisipasi mereka akan hadapi peraoalan," tuturnya.



Revisi aturan kemudian disepakati untuk mengganti Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 58 Tahun 2018 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di konsumen.



Dalam beleid itu, harga batas bawah diatur sebesar Rp17.000 per kg dan batas atas seharga Rp19.000 per kg. Aturan yang mulai berlaku pada 1 Oktober 2018 ini mengalami kenaikan Rp1.000 dari harga yang lama di tingkat petani.



Perubahan untuk harga acuan di tingkat konsumen juga ditetapkan Rp23.000 per kg untuk telur, dari sebelumnya Rp22.000 per kg. Sedangkan untuk ayam ditetapkan Rp34.000 per kg dari sebelumnya Rp32.000 per kg.



"Kita minta kepada Aprindo supaya bisa serap telur dari para peternak dengan harga beli tidak boleh lebih dari batas, price leader ini akan diikuti pedagang lain," kata Enggar.









(SAW)