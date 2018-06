Pengembangan Pasar Emas Lokal Dongkrak Penjualan Antam

Jakarta: PT Aneka Tambang Tbk (Antam) menyatakan melalui strategi pengembangan pasar emas domestik dan ekspor mampu mendongkrak volume produksi dan penjualan pada lima bulan pertama di 2018.



Tercatat, pada lima bulan pertama di tahun ini volume produksi emas dari tambang Pongkor dan Cibaliung mencapai 900 kilogram (kg) dengan volume penjualan emas mencapai 12,10 ton atau naik sebesar 303 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar tiga ton emas.

"Seiring dengan kondisi harga jual komoditas yang semakin baik serta permintaan produk komoditas Antam yang semakin meningkat, kami siap memanfaatkan momentum positif ini melalui peningkatan kinerja produksi dan penjualan komoditas utama," kata Direktur Utama Antam Arie Prabowo Ariotedjo dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat, 8 Juni 2018.



Antam telah melakukan beberapa inovasi dalam mengembangkan bisnis penjualan logam mulia. Berdasarkan catatan Medcom.id pada akhir tahun lalu melalui unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia (UBPP Logam Mulia) secara resmi melakukan perluasan distribusi pemasaran ke Jepang melalui inovasi produk baru berupa emas batangan motif Hello Kitty (minted-bar Hello Kitty).



Minted-bar Hello Kitty merupakan produk emas batangan pertama dan satu-satunya di dunia. Jepang dinilai memiliki potensial bagi penjualan minted-bar Hello Kitty. Minted-bar Hello Kitty dijual ke Jepang dengan kepingan 1 gram, 5 gram, 10 gram, dan 25 gram.



Kemudian pada pertengahan Januari 2018 UBPP LM kembali meluncurkan emas batangan bergambar shio anjing tanah untuk edisi tahun baru imlek 2569 yang jatuh pada Februari 2018.



Produk emas edisi tahun baru imlek 2018 ini dibuat dalam kepingan 88 gram dan menampilkan motif anjing serta lampion yang disesuaikan dengan penanggalan lunar tahun Anjing Tanah yang dimulai dari 16 Februari 2018 sampai dengan 4 Februari 2019.



Serta pada April 2018 UBPP LM meluncurkan emas batangan Batik Indonesia Seri II. Emas batangan Batik Indonesia Seri II mengusung empat motif yakni Batik Truntum, Batik Wahyu Tumurun, Batik Sekar Jagad, dan Batik Purbo Negoro. Keempat desain batik tersebut akan dicetak pada emas batangan 10 dan 20 gram dengan kadar kemurnian 99,99 persen.





