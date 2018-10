Pemerintah Jajakan 31 Proyek dengan Skema Blended Finance di IMF-WB

Jakarta: Pemerintah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) akan menawarkan 31 proyek dengan skema blended finance atau pembiayaan campuran dalam forum Tri Hita Kirana. Forum tersebut memanfaatkan ajang pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia yang membawa ratusan stakeholder dalam dan luar negeri.



Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan forum tersebut akan memobilisasi modal swasta dan donor dari dalam dan luar negeri untuk investasi proyek-proyek berkelanjutan SDG di Indonesia.

"Blended finance ini membawa suatu era baru pendanaan walaupun bukan hal baru, karena mengangkat ke level internasional jadi bagus. Di Bali yang hadir 300 tokoh persilatan dunia di bidang pendanaan," ujarnya dalam sebuah jumpa pers di Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Jakarta, Rabu, 3 Oktober 2018.



Luhut mengungkapkan sejumlah proyek utama yang dijajakan pemerintah nantinya antara lain, renewable energy, water supply, dan pembangkit listrik. Meski demikian pemerintah tidak mematok batasan minimal investasi di setiap proyek yang masuk dalam skema blended finance tersebut.



Misalnya, program stunting mendapatkan suntikan dana sebesar USD10 juta. Sementara PT Bank HSBC Indonesia berminat menanamkan modalnya hingga USD1,2 miliar di salah satu proyek



"Enggak juga, saya lihat terus terang belajar juga yg seperti saya kaget stunting juga dapat USD10 juta jadi simple gitu loh," imbuh dia.



Luhut pun mengajak seluruh pengusaha, lembaga pengembangan, investor dan filantropi Tanah Air untuk terlibat dalam proyek SDGs ini.



"Siapa saja kita ajak engga harus dari luar, atas langit, semua kita ajak. Mereka seneng juga karena banyak orang kaya sekarang ingin melihat proyek berkelanjutan SDG, kemiskinan, equility, lingkungan," tegas dia.



Ketua Dewan Pengawas Yayasan United in Diversity Foundation Tuti Hadiputranto menambahkan, skema blended finance dapat mempersempit kesenjangan pendanaan SDG untuk mendapatkan investasi komersial di sektor-sektor infrastruktur hijau, penggunaan lahan berkelanjutan dan penanganan polusi plastik di laut



"Kalau dibiayai APBN semua ya engga mungkin lah, kalau negara lain mereka perkenalkan untuk membiayai proyek-proyek berkelanjutan, sekarang orang melihat pembangunan harus berkelanjutan. Untuk melakukan itu perlu banyak proyek sosial, kita lihat di LN banyak dana hibah dan filantropis untuk diblended," ungkap Tuti.



Adapun partner organisasi penyelenggara Forum THK adalah Pemerintah lndonesia, United in Diversity Foundation, Blended Finance Taskforce, UN Sustainable Development Solution Network (SDSN) dan International Chamber of Commerce (ICC). Forum THK kali ini hadir dengan tema "Blended Finance and Innovation for Better Business Better World" guna menyoroti peran bisnis, keuangan dan inovasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.







(SAW)