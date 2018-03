Jelang Lebaran, Harga Daging Ayam Ditetapkan Rp18 Ribu-Rp19 Ribu/Kg

Jakarta: Kementerian Perdagangan akan menetapkan harga batas atas (ceiling price) dan harga bawah (flooring price) untuk ayam broiler pada pedagang. Penetapan tersebut dilakukan untuk menjaga harga ayam menjelang puasa dan Lebaran.



"Kita akan harga batas atas dan juta batas karena saat ini kondisinya suplai berlebih," kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam konferensi pers di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Rabu, 28 Maret 2018.

Anggota Dewan Penasihat Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT) FX Sudirman mengatakan hasil rapat dengan Ditjen Perdagangan Dalam Negeri yang dilakukan mengeluarkan angka acuan bagi batas bawah yakni Rp18.000 dan batas atas Rp19.000 per kg.



Sementara untuk telur ayam tak jauh berbeda, acuan batas bawah yang ditentukan Rp17.500 dan batas atasnya Rp19.000 per kg.



"Kita telah exercise atau mempersiapkan harga acuan tersebut sejak awal tahun, namun belum ada penetapan secara resmi. Ini dikeluarkan sebagai indikator suplai dan demand, kalau menjual di bawah harga acuan berarti indikator over suplai," kata Sudirman.



Adapun kebutuhan daging ayam normalnya yakni 260 ribu ton setiap bulan. Ketika puasa dan lebaran biasanya akan mengalami peningkatan 20 persen menjadi sekitar 300 ribu ton. Namun hal tersebut tak perlu dikhawatirkan, sebab potensi produksi ayam di dalam negeri setiap minggunya yakni 60 juta ekor yang mana apabila dikonversi dalam bentuk daging potong yakni sebesar 395 ribu ton.



Sementara telur, kebutuhan normalnya sekitar 200-an ribu ton, dan akan meningkat 20 persen ke 250 ribu ton pada momen puasa dan lebaran. Sedangkan produksi telur biasany amelebihi kebutuhan yakni 350 ribu ton.



"Jadi enggak perlu khawatir terhadap stok ayam dan telur, kecuali ada musibah. Jadi kita berdoa supaya ayam di kandang sehat, saya yakin peternak kita berpengalaman," jelas dia.





(SAW)