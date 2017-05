Inflasi Terkendali, NTP April Naik Tipis

Metrotvnews.com, Jakarta: Capaian inflasi pada April yang terkendali berdampak positif pada kenaikan nilai tukar petani (NTP). Tercatat ada kenaikan tipis untuk NTP sebesar 0,06 persen dengan menjadi 100,01 pada April 2017.



Kenaikan NTP dikarenakan indeks harga yang diterima petani turun sebesar 0,08 persen lebih kecil dari penurunan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,14 persen. Artinya pendapatan mereka lebih besar dan bisa meningkatkan daya beli.

"Kalau 100 itu impas," kata Kepala BPS, Suhariyanto di kantor pusat BPS, Jakarta Pusat, Selasa 2 Mei 2017.Ditilik berdasarkan subsektornya, NTP tanaman pangan alami kenaikan 0,51 persen dari 95,42 menjadi 95,91. NTP hortikultura turun 0,23 persen dari 101,73 menjadi 101,50. NTP tanaman perkebunan rakyat turun 0,20 persen dari 98,35 menjadi 98,15.NTP peternakan turun 0,04 persen dari 106,14 menjadi 106,09. NTP perikanan naik 0,04 persen dari 103,34 menjadi 103,38 yang mana NTP nelayan turun 0,15 persen dari 110,02 menjadi 109,85 dan NTP pembudidayaan ikan naik 0,18 persen dari 98,60 menjadi 98,78. Sementara itu, nilai tukar usaha pertanian (NTUP) mengalami penurunan 0,30 persen dari 101,22 menjadi 100,01.Untuk harga gabah kering panen di tingkat petani rata-rata yakni Rp4.308 per Kg atau turun 1,49 persen dan gabah kering giling Rp5.220 per Kg atau turun 4,25 persen. Sementara untuk harga rata-rata di tingkat penggilingan untuk gabah kering panen Rp4.391 per Kg atau turun 1,56 persen dan gabah kering giling Rp5.313 per Kg atau turun 4,52 persen.(SAW)