Menteri Darmin: Butuh Kesamaan Data untuk Sukseskan Program Bansos Nontunai

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah berhasrat untuk merealisasikan program‎ kartu uang nontunai baru. Hal ini akan mempermudah masyarakat untuk membeli bahan pokok. Hingga saat ini, kartu itu baru ditujukan untuk pemberian beras sejahtera (rastra).



Meski demikian, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, program itu masih menyisakan pekerjaan rumah. Sebab, kesamaan data dapat mendorong pemerintah dalam menyalurkan bantuan agar tepat sasaran.

Maka dari itu, Darmin ingin memastikan, jika dua lembaga yang berwenang, yaitu Kementerian Sosial dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mempunyai data yang akurat‎."Tapi yang jelas datanya harus akurat, by name (dengan nama), by address (dengan alamat). Baru kami bisa menjalankan itu dengan baik," kata Darmin, ditemui di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin 8 Mei 2017.Sekadar informasi, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) non tunai masih diberikan ke 1,4 juta masyarakat penerima manfaat di tahun ini, bahkan bisa lebih bertambah lagi di 2018."Enggak ada yang dikurangi, dipermudah, diperlancar supaya tepat sasaran. Dari 44 kota jadi seluruh Indonesia. 2018 seluruh masyarakat bisa menikmati sistem itu," kata Bambang.Bansos nontunai, bilang Bambang, dalam bentuk voucher. Pembagian bantuan non tunai ini akan diberikan menggunakan kartu khusus."Beras. Sempurnakan beras sejahtera (rastra), sehingga moda penyalurannya pada daya beli masyarakat bukan subsidi lagi, tapi masyarakat bisa beli beras sesuai kebutuhan," ungkap Bambang.Sementara itu, Kepala BPS Kecuk Suhariyanto menjelaskan, program dana bansos non tunai ini memang sedang diuji coba. Tapi, diharapkan pemberian bantuan tersebut sampai langsung ke tokoh masyarakat."Intinya bagaimana bantuan sampai ke RT sasaran dengan lebih cepat, tapi juga tidak menurunkan biaya, karena rastra kan agak susah ke daerah terpencil," pungkas Kecuk.(SAW)