Luhut Ajak Pengelola Pelabuhan Dunia Berinvestasi di Indonesia

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengajak perusahaan pengelola pelabuhan di dunia menanamkan modal di Indonesia. Dia bahkan siap memberikan karpet merah bagi yang ingin berinvestasi di Nusantara.



"Indonesia memang membutuhkan investor dari luar yang sudah saya sampaikan tadi, kita kan APBN hanya bisa 20% cover seluruh pembangunan infrastruktur," kata Luhut dalam The 30th International Association of Ports and Harbors (IAPH) World Ports Conference 2017 di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Rabu 10 Mei 2017.

Dia menyebut, Presiden Joko Widodo adalah sosok yang ramah dan serius membenahi kondisi Indonesia demi kenyamanan investor. Pemerintah, kata dia, gencar memerangi korupsi dan mengedepankan transparansi.Luhut meminta, semua pihak yang mengalami kendala ketika ingin berinvestasi diminta segera memberitahukannya. Dia menekankan, pemerintah bertekad terus memperbaiki posisinya dalam The Ease of Doing Business (EoDB) yang kini di peringkat 91."Jadi kita ajak mereka masuk di sini dan men-establish berkooperasi dan membangun. Jangan hanya bersaing," kata dia.Pemerintah, lanjut dia, juga siap merevisi dan menerbitkan aturan yang dapat mempermudah investor. "Kalau sepanjang untuk kepentingan rakyat banyak kenapa repot. Ganti saja itu kan bukan kitab suci. Kita bikin kita atur," pungkas Luhut.(MBM)