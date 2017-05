BRI Dorong Pelaku UMKM Manfaatkan E-Commerce

Metrotvnews.com, Tangerang: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berharap agar pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat naik kelas dengan cara pemanfaatan teknologi yakni e-commerce. Dengan pemanfaatan e-commerce, para pelaku UMKM dapat mengasah skill digital entrepreneur sehingga mampu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas usahanya.



Direktur Konsumer BRI Sis Apik Wijayanto mengatakan, keberadaan e-commerce merupakan cara yang mutakhir untuk mengembangkan bisnis. Berdasarkan data riset dari 2016, 39 persen masyarakat Indonesia di wilayah perkotaan atau sekitar 43,9 juta berbelanja melalui online e-commerce, serta 11,1 persen masyarakat Indonesia di wilayah pedesaan atau sekitar 15,9 juta masyarakat juga berbelanja melalui online e-commerce.

"Peluang inilah yang membuat BRI tak henti-hentinya berinovasi mengembangkan produk sistem pembayaran yang memberikan solusi kemudahan, kenyamanan dan keamanan dalam bertransaksi di e-commerce," kata dia di ICE BSD City, Tangerang Selatan, Selasa 9 Mei 2017.Saat ini BRI telah memiliki beberapa pilihan fitur pembayaran e-commerce yang dapat dinikmati oleh nasabah yaitu E-pay BRI, BRI Mobile, CMS BRI, Tbank, BRIZZI dengan masing-masing tata cara pembayaran menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Bahkan baru-baru ini BRI meluncurkan dua produk pembayaran baru yaitu E-Wallet BRI dan Pay By QR."BRI menyadari salah satu poin penting untuk membangun kepercayaan masyarakat untuk aktif bertransaksi e-commerce adalah keamanan dalam bertransaksi, sehingga E-Wallet BRI dan Pay By QR ini menjadi solusi sistem pembayaran yang aman tetapi mudah untuk diaplikasikan," jelas dia.E-Wallet BRI atau yang sering dikenal dengan debit online memiliki konsep hampir sama dengan bank lainnya, namun yang membedakan E-Wallet milik BRI adalah E-Wallet BRI memiliki teknologi 3D Secure, di mana nasabah diharuskan menginput angka unik yang bersifat dinamis yang dikirimkan ke dalam nomor handphone nasabah yang terdaftar setelah nasabah menginput nomor kartu dan CVV atau 3 angka di belakang kartu."Ini sebagai langkah security akhir verifikasi pembayaran. Sedangkan Pay By QR merupakan cara pembayaran dengan menggunakan teknologi pemindaian QR Code yang bekerjasama dengan DIMO Pay Indonesia dan diintegrasikan pada aplikasi BRI Mobile. Sumber dana yang dapat digunakan pada Pay By QR ini berasal dari tabungan/giro nasabah BRI," pungkasnya.BRI berkomitmen untuk menjadi partner bisnis yang dapat memberikan dukungan berupa sistem pembayaran bagi nasabah maupun perusahaan e-commerce. BRI juga telah menjalin kerja sama di lebih dari 170 Merchant Online seluruh Indonesia saat ini, dan akan terus memperluas akseptansi akuisisi merchant e-commerce yang semakin banyak dalam waktu dekat.(SAW)