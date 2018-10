Mengintip Gaya Frontliners BNI Layani Delegasi IMF-WB 2018

Nusa Dua: PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) sebagai official bank partner penyelenggaraan Pertemuan Tahunan International Monetary Fund-World Bank Group (IMF-WB)2018 berkomitmen memberikan layanan terbaik bagi para delegasi yang hadir.



BNI menunjukkan kepedulian dan komitmen, serta melengkapi keunikan layanannya dalam mempertahankan budaya tradisional Indonesia dengan mewajibkan para frontliners (teller dan customer service officer) BNI untuk mengenakan pakaian tradisional Bali.



Mereka menggunakan baju adat Bali dan tenun Endek khas Bali saat melayani para delegasi Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018 di Nusa Dua Bali, khususnya pada 12 dan 13 Oktober.

Direktur Bisnis Kecil & Jaringan BNI Catur Budi Harto menuturkan BNI sebagai World Class Company mempersiapkan frontliners untuk bertugas, layaknya World Wide Class Frontliners di 12 titik layanan, yakni 10 titik layanan di kawasan ITDC Nusa Dua Bali, satu titik layanan di kawasan GWK, dan satu titik layanan di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai.



"Di 12 titik layanan tersebut penampilan para frontliners BNI langsung menarik perhatian para anggota delegasi yang tidak henti-hentinya mengajak berfoto bersama, sesaat setelah selesai bertransaksi. Ini bukti BNI berusaha menghadirkan layanan terbaiknya dengan keindahan budaya (lokal) Indonesia yang patut kita lestarikan bersama," ujar Catur Budi Harto dalam keterangan resminya, di Nusa Dua, Bali, Minggu, 14 Oktober 2018.



Pada kesempatan sebelumnya, BNI mengukuhkan semangat baru yaitu New Look New Image pada Hari Pelanggan Nasional 2018. BNI tidak sekadar menyediakan layanan digital, melainkan juga berupaya hadir lebih cepat, handal, dan lebih personalize.



BNI menyediakan produk-produknya untuk memudahkan transaksi keuangan, dan berupaya memenuhi kebutuhan para pengguna layanan perbankan melalui pelayanan BNI yang berkualitas dan berstandar dunia.



Semangat New Look New Image menjadi salah satu dasar bagi BNI memberikan layanan terbaik yang disertai unsur budaya Indonesia.





(ROS)