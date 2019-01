Bagasi Berbayar, Layanan Harus Lebih Prima

Jakarta: Direktur Jenderal Perhubungan Udara Polana B Pramesti menginstruksikan stakeholder penerbangan, terutama maskapai penerbangan, pengelola bandar udara dan Otoritas Bandar Udara (OBU) serta pengguna jasa angkutan udara di seluruh wilayah Indonesia untuk meningkatkan layanan dengan melakukan mitigasi keamanan bagasi untuk mengimbangi penerapan bagasi berbayar. Itu penting untuk mengantisipasi dan meminimalkan potensi yang merugikan penumpang.



"Semua kemungkinan terkait keamanan penerbangan bisa terjadi kalau ada peraturan baru yang diterapkan. Untuk itu harus dilakukan mitigasi sehingga keamanan penerbangan di lingkungan bandara tetap kondusif. Dengan demikian keselamatan dan keamanan penerbangan juga bisa tetap terjaga," ujar Polana dalam keterangan resminya, di Jakarta, Kamis, 24 Januari 2019.

Kepada maskapai penerbangan, Polana menginstruksikan agar terus melakukan sosialisasi dan komunikasi yang lebih intensif kepada masyarakat dan penumpang. Sosialisasi dan komunikasi harus dilakukan dengan berbagai media yang bisa menyentuh masyarakat di berbagai tempat, tidak hanya di seputar bandara saja.



"Memang bagi maskapai sudah diberikan waktu sosialisasi selama 14 hari. Namun setelah itu, maskapai juga wajib terus-menerus melakukan sosialisasi dan komunikasi yang efektif," katanya.



Selain itu, maskapai juga harus menerapkan standard operating procedures (SOP) yang sudah disetujui oleh Dirjen Perhubungan Udara dalam setiap operasionalnya. Misalnya, maskapai harus melakukan pelatihan terhadap personil di front desk bandara seperti di bagian check in agar lebih cekatan dan lebih baik dalam berkomunikasi dan melaksanakan tugasnya. Juga harus menambah petugas di lapangan apabila dirasa perlu.



"Maskapai juga harus selalu berkoordinasi dengan pengelola bandar udara dan otoritas bandar udara untuk menjaga keamanan tetap kondusif," paparnya.



Di sisi lain, Polana juga meminta para pengguna jasa angkutan udara untuk mengikuti aturan penerbangan yang sudah ditetapkan, termasuk dalam hal bagasi berbayar bagi maskapai berbiaya Hal ini karena aturan yang sudah ditetapkan tersebut dibuat dengan berbagai pertimbangan dan kebaikan untuk kedua belah pihak, penumpang, dan maskapai penerbangan.



Terhadap pengelola bandara, Polana menginstruksikan agar membantu maskapai dalam mengelola operasional di bandara. Seperti misalnya memberikan konter check in yang lebih banyak kepada maskapai sehingga pelayanan lebih cepat. Juga menyediakan aviation security di dekat konter check in untuk lebih memberikan rasa aman sehingga pelayanan lebih lancar.



Sedangkan kepada Otoritas Bandar Udara, Polana meminta untuk mengoordinasikan dan memantau kerja sama antar stakeholder tersebut sehingga bisa berjalan dengan baik.



"Keamanan penerbangan sangat berpengaruh terhadap keselamatan dan kenyamanan penerbangan. Untuk itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua untuk menjaganya dengan baik," pungkasnya.









(AHL)