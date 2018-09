RI Waspadai Banjir Produk AS dan Tiongkok

Jakarta: Pengusaha Indonesia perlu mewaspadai dampak perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok yang kian memanas. Terhambatnya perdagangan di dua negara besar itu dinilai membuka akses pasar baru di kawasan negara berkembang, termasuk Indonesia.



Kata Sekjen Kementerian Perdagangan (Kemendag) Karyanto Suprih, Indonesia perlu mewaspadai banjirnya produk-produk dari AS dan Tiongkok. Negara berkembang dianggap menguntungkan untuk mengembalikan produktivitas ekspor dari kebijakan AS dan Tiongkok.

"Negara (Indonesia) bisa menjadi target pasar dari membanjirnya produk AS dan Tiongkok yang terhambat diperdagangkan di kedua negara ini karena adanya peningkatan tarif," ujar Karyanto dalam sebuah diskusi di kantornya, Selasa, 18 September 2018.



Hubungan AS dan Tiongkok kian meruncing seiring keinginan Presiden AS Donald Trump yang bakal meningkatkan perang dagang. Tarif yang dikenakan untuk bea masuk barang Tiongkok saat ini meningkat jadi USD200 miliar atau hampir Rp3.000 triliun. Tiongkok merespons dengan menerapkan bea masuk terhadap produk AS, nilainya pun sama besar.



Tindakan proteksionisme itu membuat komoditas ekspor AS dan Tiongkok berpotensi membanjiri pasar global. Kondisi tersebut bakal menekan harga, termasuk mempengaruhi neraca perdagangan RI.



"Untuk itu kita harus meningkatkan kecintaan produk dalam negeri mulai dari diri sendiri dan keluarga. Promosi cinta produk dalam negeri harus lebih sering dilakukan. Fashion tanpa disadari banyak yang diminati dari luar negeri," ungkapnya.



Alhasil, tutur Karyanto, permintaan ekspor produk Indonesia ke Tiongkok dan AS berpotensi merosot. Kondisi tersebut harus diwaspadai pemerintah RI.



Sebagai langkah antisipasi, jelas Karyanto, pemerintah bakal terus mengawal diplomasi perdagangan agar pasar ekspor produk Tanah Air tumbuh pesat.



"Produk karet misalnya yang banyak diekspor ke Tiongkok dan AS, itu perlu ditingkatkan ke produk lainnya. Kita harus bergerak cepat untuk produk tertentu yang mengalami penurunan dan harus aktif meningkatkan ke pasar negara lain," tandasnya.









