Harga Sayuran Lokal Masih Murah

Ambon: Harga berbagai jenis sayuran hasil produk petani lokal di Pulau Ambon seperti bayam, kangkung, daun melinjo, daun singkong, sawi, kacang panjang, terong, ketimun, dan lainnya masih tetap normal.



Hasil pantauan Antara di Pasar Mardika dan Batu Merah, Minggu, 5 Agustus 2018 para pedagang di dua pasar tradisional yang terbesar di Kota Ambon itu masih mempertahankan harga jual sayur lokal kepada pembeli.

"Harga sayur produk masih bertahan dan terbilang cukup murah, terutama sawi, kangkung potong maupun kangkung cabut, sawi, dan daun singkong rata-rata Rp5.000 per ikat, bayam merah maupun bayam putih, daun melinjo, Rp6.000 per ikat," kata Rita pedagang sayur di pasar Mardika.



Kalau ketimun, terong, lanjutnya, masih tergolong murah yakni rata-rata Rp5.000 per ikat (lima buah), kacang panjang Rp6.000 hingga Rp7.000 per ikat, labu siam Rp4.000 hingga Rp6.000 per buah tergantung ukuran, pari Rp5.000 per tiga buah tergantung ukuran.



"Ada juga beberapa jenis sayur musiman seperti sayur bunga karang ditawarkan dengan harga Rp6.000 per tumpuk kecil," katanya.



Ia juga mengakui kalau sempat terjadi kenaikan harga sayur lokal ini pada awal Juli ini hingga mencapai Rp10 ribu per ikat untuk jenis sayur daun, seperti daun singkong, melinjo, sawi, kangkung, dan bayam, akibat arus pasok kurang lancar.



Kondisi ini terjadi karena Pulau Ambon dan Maluku pada umumnya mengalami musim hujan yang berkepanjangan ikut mempengaruhi hasil tanaman sayuran lokal, namun sekarang sudah lima hari belakangan ini tidak ada lagi hujan yang turun, kalaupun hanya hujan rintik-rintik setelah itu berhenti lagi. Sedangkan untuk jagung manis Rp10 ribu per empat buah, tomat Rp16 ribu per Kg, boncis lokal Rp12 ribu hingga Rp14 ribu per Kg.



Untuk jenis sayur lahan kering seperti kol, kentang, wortel, buncis yang selama ini dipasok dari Surabaya, Jakarta, Kupang, dan Manado juga masih tetap bertahan, seperti kol Rp18 ribu per kg, kentang Rp15 ribu per kg, buncis Rp12 ribu per kg, dan wortel juga bervariasi Rp26 ribu hingga Rp30 ribu per kg. Bertahannya harga sayur yang selama ini didatangkan dari luar daerah akibat stok cukup banyak arus pasokan dari sentra produksi cukup lancar.





(SAW)