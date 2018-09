Kurangnya Infrastruktur Sebabkan Harga Gas Mahal

Jakarta: Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan permasalahan harga gas di Indonesia yang masih tinggi dipengaruhi oleh masih kurangnya infrastruktur gas.



Dalam acara the 7th international gas infrastructure conference and exhibition IndoPipe2018 Arcandra mengatakan infrastruktur gas menjadi tantangan bagi pengembangan industri gas nasional.



"Mau seperti apapun pembangunan gas tanpa infrastruktur tidak akan berjalan," kata Arcandra di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Selasa, 25 September 2018.



Arcandra mengatakan meskipun produksi gas di dalam negeri belum mencukupi kebutuhan sehingga suplai dipasok dari impor, namun tanpa adanya infrastruktur tersebut yang menyambungkan dan mengalirkan pasokan gasnya maka tidak akan berjalan.



"Gas beda dengan minyak. Bicara gas tidak semudah itu, kita harus bangun infrastruktur sebelum dikembangkan," ujar dia.



Dirinya bilang bila dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia maka harga gas untuk industri di Indonesia masih belum kompetitif. Misalnya harga gas di Negeri Jiran sudah USD5 per MMBTU namun di Indonesia masih USD9 per MMBTU.



"Sewaktu membandingkan dengan Malaysia kita bandingkan base-nya apa. Kalau bicara harga gas, bicara infrastruktur, uptstream, midstream. Upstream harus turun kalau mau turun harga," jelas dia.



Selain itu kata Arcandra kontrak jual beli harga gas di tanah air juga masih menjadi masalah. Dia mengatakan adanya klausal price review membuat harga dalam kontrak memungkinkan berubah apalagi jika masih berpatok pada pergerakan harga di tingkat global.



Arcandra mengatakan dalam tinjau ulang harga salah satu persoalannya adalah mesti adanya keinginan dari dua belah pihak yang berkontrak untuk berunding. Kalau dari dua pihak ini ada yang merasa bahwa harga yang akan disepakati masih di bawah, maka minimal pemerintah perlu turun tangan.



"Di kontrak USD6 per MMBTU kemudian hari ini produser gas punya peluang harga tingkatkan harga karena harganya naik ke USD8 per MMBTU. Kenapa bisa? Karena dikontrak memungkinkan untuk review harga. Saya enggal tahu apakah price review bagus atau tidak, karena menurut saya itu sumber masalah," tutur dia.



Oleh karenanya ia meminta mengevaluasi penyusunan penetapan harga gas sesuai dengan tingkat risiko ke depan. Hal senada juga diakui Direktur Utama Perusahaan Gas Negara (PGN) Gigih Prakoso bahwa kontrak jual beli gas tidak menetapkan harga tetap melainkan memungkinkan untuk ditinjau kembali.



"Namun memang review-nya seperti apa seringkali tidak dicantumkan dalam kontrak," kata dia.



Lebih jauh ia menambahkan ke depan memang harus ada klausal yang tercantum secara detail dalam kontrak apabila ada penyesuaian. "Jadi kalau harga naik penyesuaiannya bagaimana, kalau harganya turun penyesuaiannya bagaimana," pungkas Gigih.

