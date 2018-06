Ekonom Khawatir Kredit Macet di Atas 2,9%

Jakarta: Kenaikan suku bunga acuan (BI 7 Day Reserve Repo Rate) sebesar 25 basis poin atau menjadi lima persen pada pekan ini dikhawatirkan bakal mendorong kredit macet atau non performing loan (NPL) di level 2,9 persen. Pasalnya, kenaikan bunga BI secara perlahan akan ditransmisikan pada kenaikan bunga kredit perbankan.



"Kredit macetnya juga dikhawatirkan naik di atas 2,9 persen dalam jangka panjang," ujar Peneliti Institute Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira kepada Medcom.id.



Menurut Bhima kebijakan itu mau tak mau memicu kenaikan bunga kredit dan berdampak jangka panjang terhadap bunga kredit. Bunga yang mahal bakal membuat cost of borrowing pelaku usaha dan masyarakat turut terkerek naik. Efek kontraktifnya bakal dirasakan oleh sektor riil lantaran masyarakat menahan belanjanya.



"Mau pinjem KPR, kredit kendaraan, kartu kredit jadi berpikir ulang karena bunga mahal," imbuh dia.



Namun demikian, pemerintah dan Bank Indonesia dapat menahan bunga kredit dengan berbagai bauran kebijakan makroprudensial. Diharapkan bank-bank tak perlu baku hantam dalam memperebutkan dana murah.



"Mau enggak mau harus distabilisasi bahkan mengorbankan bunga kredit cost borrowing juga," tegas Bhima.



Adapun Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau The Federal Reserve (the Fed) berencana menaikkan tingkat suku bunga acuannya hingga 100 basis poin tahun ini. Suku bunga The Fed telah mencapai kisaran 1,75-2,00 persen atau naik sebanyak 50 basis poin.



Sinyal kenaikan ini perlu diantisipasi oleh Bank Indonesia dengan menaikkan suku bunga acuan atau BI 7 Day Reserve Repo Rate demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

