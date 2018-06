Harga Daging Lokal Terpantau Rp130 Ribu/Kg

Jakarta: Menjelang Hari Raya Idulfitri harga daging sapi lokal terpantau mengalami kenaikan di Pasar Kramat Jati. Harga yang naik tidak begitu signifikan yakni berkisar Rp10 ribu.



Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu pedagang, Zaenal. Pasalnya kenaikan tersebut terjadi seminggu sebelum memasuki bulan Ramadan.

"Harga daging sapi lokal Rp130 ribu per kg, sebelumnya Rp120 ribu per Kg," ujarnya kepada Medcom.id, Jakarta, Rabu, 13 Juni 2018.



Ia menambahkan untuk harga daging sapi impor berkisar Rp120 ribu per kg, di mana sebelumnya harganya Rp110 ribu per kg.



Senada dengan itu, Agus mengungkapkan kebijakan daging sapi lokal dari Rp120 ribu per kg menjadi Rp130 ribu per kg terjadi seminggu sebelum hari Lebaran. Namun untuk omzet diyakininya naik tinggi dua hingga tiga kali.



"Omzetnyq naik kalau hari biasa dapat Rp400 ribu seharinya, tapi kalau bulan Ramadan bisa Rp2 juta," tuturnya.



Pedagang lainya Kuncay mengaku mengalami peningkatan pendapat selama bulan Ramadan, dengan harga yang terbilang naik Rp10 ribu.



Jika hari biasanya hanya puasa meraup keuntungan Rp15 juta, sedangkan bulan Ramdan bisa mencapai Rp25 juta. Namun mendekati Hari Raya Idulfitri justru mengalami penurunan penjualan karena sepinya pembeli.



"Kalau mau Lebaran omzetnya turun 40 persen," tuturnya.



Ia memperkirakan naiknya daging, imbas dari daging yang disediakan pemerintah, daging beku yang diyakini berkisar Rp60 ribu.



Deden pun menyarankan masyarakat untuk lebih memiliki daging lokal yang jelas kesehatannya,ketimbang daging beku yang diperkirakan sudah berbulan-bulan.



Lebih lanjut Deden menjelaskan, kalau harga naik seperti ini, kemungkinan tuturnya dalam waktu yang lama, lantaran harus menunggu keputusan dari Rumah Potong Hewan (RPH).



"Kalau sudah naik ini, turunya lama," imbuhnya.



Selain itu untuk harga tetelan terpantau tidak mengalami kenaikan harga, dengan terpatok Rp70 ribu per kg.





(SAW)